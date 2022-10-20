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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:29

Глава СПЧ призвал ввести правила работы СМИ при военном положении и при повышенной готовности

Москва. 20 октября. INTERFAX.RU - Глава Совета при президенте по правам человека Валерий Фадеев призвал правительство оперативно разработать правила работы журналистов в "новых условиях". Об этом сообщает телеграм-канал СПЧ.

"Новые указы главы государства, вводящие в регионах России военное положение и режимы повышенной готовности, также диктуют новые требования к работе журналистов. Тем, кто работает в таких регионах, нужно разъяснить все их права и ограничения", - считает он.

Он отметил, что в статье 8 Федерального конституционного закона "О военном положении" предусматривается возможность введения временных ограничений на поиск, получение, передачу, производство и распространение информации.

"У военных корреспондентов, которые трудятся изначально в тяжелых условиях, не должно быть дополнительных проблем в осуществлении своей профессиональной деятельности. Надеюсь, что правительство России в ближайшее время определит единые и понятные правила работы в новых условиях, которыми будут руководствоваться представители СМИ", - добавил Фадеев.

Глава СПЧ напомнил, что в 2011 по предложению Совета была ужесточена уголовная ответственность за воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов, а в 2021 году СПЧ вместе с журналистскими сообществами утвердил Памятку для журналистов, освещающих публичные мероприятия.

19 октября президент Владимир Путин своими указами ввел на присоединенных территориях военное положение, а в Крыму, Севастополе, на Кубани, в Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской, Ростовской областях - режим среднего уровня реагирования. Для остальных регионов Центрального и Южного федеральных округов был введен режим повышенной готовности.

Хроника 24 февраля – 20 октября 2022 годаВоенная операция на Украине
СПЧ Валерий Фадеев Правительство Владимир Путин
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