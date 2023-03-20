Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 05:26

Глава МВД сообщил о работе полиции в регионах с особым правовым режимом

Москва. 20 марта. INTERFAX.RU - Глава МВД РФ Владимир Колокольцев на итоговой коллегии ведомства сообщил о дополнительных мерах безопасности, в первую очередь, об усилении антитеррористической работы в связи с особыми правовыми режимами, установленными в российских регионах.

"В целом деятельность министерства осуществлялась с учетом введенных особых правовых режимов и различных уровней реагирования в субъектах РФ. Приняты дополнительные меры по поддержанию правопорядка, увеличена плотность нарядов на улицах, в иных общественных местах", - сказал министр.

"Маршруты патрулирования приближены к зонам расположения критически важных и потенциально опасных объектов. Продолжена работа по укреплению антитеррористической защищенности инфраструктуры органов внутренних дел, усилена безопасность на транспорте", - добавил он.

Говоря о новых регионах России, Колокольцев сообщил, что там созданы новые главки министерства. По его словам, в конце прошлого года созданы министерства по Донецкой и Луганской народным республикам, а также главные управления по Запорожской и Херсонской областям. "Продолжается становление системы территориальных органов, включая районное звено", - сказал министр.

Для нужд новых территориальных структур ведомства "поставляются материально-технические средства, необходимые в первую очередь для организации охраны порядка, предоставления государственных услуг, раскрытия преступлений". "Переданы мобильные взрывотехнические, криминалистические и ДНК-лаборатории, которые уже активно применяются", - сказал глава МВД.

Президент России Владимир Путин в октябре 2022 года своим указом ввел военное положение на присоединенных территориях ЛДНР, Херсонской и Запорожской областей. На территории Крыма, Севастополя, Краснодарского края, Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской и Ростовской областей режим введен средний уровень реагирования. В остальных регионах ЦФО и ЮФО был введен режим повышенной готовности.

МВД Владимир Колокольцев ДНР ЛНР Запорожская область Херсонская область Владимир Путин
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

РФ поставит Африке зерно бесплатно, если решит не продлевать "зерновую сделку"

РФ поставит Африке зерно бесплатно, если решит не продлевать "зерновую сделку"

РФ приостановит участие в зерновой сделке при отсутствии прогресса по российской ее части

РФ приостановит участие в зерновой сделке при отсутствии прогресса по российской ее части

СКР завел дело на прокурора и судей МУС, выдавших ордер на арест Путина

СКР завел дело на прокурора и судей МУС, выдавших ордер на арест Путина

Путин потребовал оперативно пресекать уличные акции и "иные попытки раскачать общество"

Путин потребовал оперативно пресекать уличные акции и "иные попытки раскачать общество"

Матвиенко призвала Африку требовать компенсаций от бывших метрополий

Страховщик выплатил 10 млн рублей клиентам закрывшегося туроператора "Джей Стади"

Си Цзиньпин прибыл в Россию

Песков не смог подтвердить информацию о запрете iPhone для сотрудников Кремля

Песков не смог подтвердить информацию о запрете iPhone для сотрудников Кремля

В Кремле заявили о спокойном отношении к решению МУС о выдаче ордера на арест Путина

В Кремле заявили о спокойном отношении к решению МУС о выдаче ордера на арест Путина

Суд арестовал активы VW в РФ в рамках обеспечения по иску ГАЗа к концерну

Суд арестовал активы VW в РФ в рамках обеспечения по иску ГАЗа к концерну
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });