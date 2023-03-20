Глава МВД сообщил о работе полиции в регионах с особым правовым режимом

Москва. 20 марта. INTERFAX.RU - Глава МВД РФ Владимир Колокольцев на итоговой коллегии ведомства сообщил о дополнительных мерах безопасности, в первую очередь, об усилении антитеррористической работы в связи с особыми правовыми режимами, установленными в российских регионах.

"В целом деятельность министерства осуществлялась с учетом введенных особых правовых режимов и различных уровней реагирования в субъектах РФ. Приняты дополнительные меры по поддержанию правопорядка, увеличена плотность нарядов на улицах, в иных общественных местах", - сказал министр.

"Маршруты патрулирования приближены к зонам расположения критически важных и потенциально опасных объектов. Продолжена работа по укреплению антитеррористической защищенности инфраструктуры органов внутренних дел, усилена безопасность на транспорте", - добавил он.

Говоря о новых регионах России, Колокольцев сообщил, что там созданы новые главки министерства. По его словам, в конце прошлого года созданы министерства по Донецкой и Луганской народным республикам, а также главные управления по Запорожской и Херсонской областям. "Продолжается становление системы территориальных органов, включая районное звено", - сказал министр.

Для нужд новых территориальных структур ведомства "поставляются материально-технические средства, необходимые в первую очередь для организации охраны порядка, предоставления государственных услуг, раскрытия преступлений". "Переданы мобильные взрывотехнические, криминалистические и ДНК-лаборатории, которые уже активно применяются", - сказал глава МВД.

Президент России Владимир Путин в октябре 2022 года своим указом ввел военное положение на присоединенных территориях ЛДНР, Херсонской и Запорожской областей. На территории Крыма, Севастополя, Краснодарского края, Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской и Ростовской областей режим введен средний уровень реагирования. В остальных регионах ЦФО и ЮФО был введен режим повышенной готовности.