Путин проверил ход подготовки мобилизованных на полигоне в Рязанской области

Президент сделал несколько выстрелов по мишени

Рязань. 20 октября. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин проверил ход подготовки мобилизованных военнослужащих на полигоне Западного военного округа в Рязанской области, передал корреспондент "Интерфакса".

Путин проверил вопросы боевого слаживания подразделений и готовность мобилизованного личного состава к выполнению задач в районах специальной военной операции.

Путин заслушал доклад министра обороны РФ Сергея Шойгу о прохождении мобилизованными гражданами курса боевой подготовки по различным военно-учетным специальностям, а также боевого слаживания в составе подразделений.

На полигоне президент РФ проинспектировал практические занятия по тактической, огневой, инженерной и медицинской подготовке.

Главе государства показали преодоление обучаемыми десантно-штурмовой полосы в составе взвода, упражнение по борьбе с бронетехникой условного противника в ближнем бою.

Путин посетил многофункциональный стрелковый комплекс, где мобилизованные военнослужащие отрабатывают различные способы стрельбы в составе подразделений под руководством командиров и инструкторов-военнослужащих, имеющих боевой опыт.

На полигоне Путин пообщался с военнослужащими, проходящими стрелковую подготовку, и сам взял в руки винтовку, сделал несколько выстрелов по мишени.

Путин ранее подписал указ о частичной мобилизации в РФ. Мобилизационные мероприятия начались 21 сентября. 14 октября президент сообщил, что мобилизацию планируют завершить в течение двух недель.