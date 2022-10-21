Мост через Днепр в Херсоне подвергся обстрелу из РСЗО HIMARS

Москва. 21 октября. INTERFAX.RU - Мост через Днепр в Херсоне вновь подвергся ракетному обстрелу, сообщил журналистам представитель экстренных служб.

"Было выпущено 12 ракет HIMARS, 11 ракет сбили подразделения ПВО, одна упала в район Антоновского моста, информация по жертвам и разрушениям уточняется", - сказал представитель экстренных служб.

Антоновский мост соединяет Херсон с левобережьем Днепра, в частности, с городом Алешки. Его протяженность - около 1,4 км, ширина - 25 м. Практически ежедневно мост подвергается ракетным ударам со стороны Украины. В августе мост был закрыт на ремонт, движение транспорта по нему в настоящее время невозможно.

Мост Каховской ГЭС, находящийся в 80 км от Херсона, является ближайшим транспортным переходом через Днепр для жителей областного центра. Этот мост также регулярно подвергается обстрелам со стороны Украины - переправа имеет серьезные повреждения.