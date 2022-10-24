В Херсонской области заявили о ракетном обстреле территории Каховской ГЭС

Москва. 24 октября. INTERFAX.RU - В экстренных службах Херсонской области заявили, что украинские военные в понедельник выпустили 19 ракет по территории Каховской ГЭС.

"Киевский режим (...) в 11:20 мск обстрелял Каховскую ГЭС, выпустив 19 ракет HIMARS и "Ольха", часть ракет сбила ПВО", - сказал представитель экстренных служб журналистам.

По его словам, три ракеты попали в объекты Каховской ГЭС.

Информация о жертвах и разрушениях уточняется.