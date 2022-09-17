В Луганске заявили об обстреле из РСЗО HIMARS населенного пункта Нижняя Дуванка

Москва. 17 сентября. INTERFAX.RU - В результате обстрела украинскими военными из ракетных систем залпового огня M142 HIMARS поселка городского типа Нижняя Дуванка в ЛНР были повреждены пять жилых домов, разрушены объекты инфраструктуры, сообщает в субботу представительство республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

"Со стороны вооруженных формирований Украины зафиксирован обстрел по н.п. Нижняя Дуванка с применением американской РСЗО M142 HIMARS (6 ракет типа M31 GMLRS)", - говорится в сводке за минувшие сутки.

В СЦКК уточнили, что в результате ударов "разрушен Дом культуры, зернохранилище, повреждено 5 жилых домов, детский сад "Звоночек", средняя школа, пожарная часть, аптека".