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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:15

Песков не подтвердил историю о 20 бутылках водки, отправленных в подарок Берлускони

Москва. 21 октября. INTERFAX.RU - Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не смог подтвердить информацию итальянских СМИ о том, что Владимир Путин якобы отправил экс-премьеру Италии Сильвио Берлускони на день рождения ящик водки.

"Я не могу подтвердить, что такого рода подарки имели место, поэтому ничего не могу сказать по этой теме", - сказал он на брифинге.

Ранее в итальянских СМИ появилась информация, что Берлускони якобы на закрытой встрече с депутатами своей партии рассказал, что Путин прислал ему на день рождения 20 бутылок водки.

Позднее в Еврокомиссии заявили, что такой подарок может быть нарушением антироссийских санкций.

Партия Берлускони "Вперед, Италия" входит в коалицию правоцентристов, которая в сентябре выиграла парламентские выборы в стране.

Владимир Путин Сильвио Берлускони Италия Еврокомиссия Дмитрий Песков
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