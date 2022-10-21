Кремль призвал не связывать упразднение Ростуризма с разногласиями в правительстве

Москва. 21 октября. INTERFAX.RU - Решение об упразднении Ростуризма не связано с разногласиями на тему туризма, которые прозвучали на одном из мероприятий с участием президента, заявил на брифинге пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков.

"Это не связано. Все высоко оценивают промежуточные итоги работы ведомства. Эта работа будет продолжена", - сказал он.

6 сентября на заседании Госсовета по вопросам развития туризма руководитель Ростуризма Зарина Догузова предложила сделать агентство куратором новой программы развития современных морских курортов. Вице-премьер Дмитрий Чернышенко возразил, что это больше касается Минстроя, так как программа предполагает большие объемы строительства. Путин поручил чиновникам дополнительно проработать, какому из ведомств следует доверить финансирование программы.

20 октября президент своим указом упразднил Ростуризм, а функции агентства передал Министерству экономического развития.

Достижения Ростуризма будут сохранены после упразднения ведомства, пообещал на следующий день Песков.

"В связи с достаточно амбициозными планами развития внутреннего туризма в данном случае повышается уровень этой работы. Все достижения будут сохранены и будут развиваться уже на более высоком уровне в составе министерства (Минэкономразвития - ИФ)", - сказал он.

На вопрос, сможет ли Зарина Догузова продолжить свою работу на новом посту, он ответил: "Это будет зависеть от нее и тех предложений, которые сделаны или еще будут сделаны".