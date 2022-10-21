Поиск
Реклама20idei.ru
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:15

Кремль призвал не связывать упразднение Ростуризма с разногласиями в правительстве

Москва. 21 октября. INTERFAX.RU - Решение об упразднении Ростуризма не связано с разногласиями на тему туризма, которые прозвучали на одном из мероприятий с участием президента, заявил на брифинге пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков.

"Это не связано. Все высоко оценивают промежуточные итоги работы ведомства. Эта работа будет продолжена", - сказал он.

6 сентября на заседании Госсовета по вопросам развития туризма руководитель Ростуризма Зарина Догузова предложила сделать агентство куратором новой программы развития современных морских курортов. Вице-премьер Дмитрий Чернышенко возразил, что это больше касается Минстроя, так как программа предполагает большие объемы строительства. Путин поручил чиновникам дополнительно проработать, какому из ведомств следует доверить финансирование программы.

20 октября президент своим указом упразднил Ростуризм, а функции агентства передал Министерству экономического развития.

Достижения Ростуризма будут сохранены после упразднения ведомства, пообещал на следующий день Песков.

"В связи с достаточно амбициозными планами развития внутреннего туризма в данном случае повышается уровень этой работы. Все достижения будут сохранены и будут развиваться уже на более высоком уровне в составе министерства (Минэкономразвития - ИФ)", - сказал он.

На вопрос, сможет ли Зарина Догузова продолжить свою работу на новом посту, он ответил: "Это будет зависеть от нее и тех предложений, которые сделаны или еще будут сделаны".

Ростуризм Кремль Владимир Путин Зарина Догузова Дмитрий Песков Дмитрий Чернышенко
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

РФ в 2023 году начнет круглосуточно мониторить Северный полюс

РФ в 2023 году начнет круглосуточно мониторить Северный полюс
Военная операция на Украине

Песков переадресовал военным РФ вопрос о "непростых решениях" на Херсонском направлении

Песков не подтвердил историю о 20 бутылках водки, отправленных в подарок Берлускони

В Кремле не обсуждали вопрос увеличения срока армейской службы и призыва женщин

В Кремле не обсуждали вопрос увеличения срока армейской службы и призыва женщин

Судоходство на Керченской паромной переправе возобновлено

Судоходство на Керченской паромной переправе возобновлено

Арестованы начальник управления МЧС Репин и гендиректор "Нефтегазстроймонтажа" Немиш

Военная операция на Украине

В Думе сообщили, что почти 10 тыс. мобилизованных вернули домой

В Думе сообщили, что почти 10 тыс. мобилизованных вернули домой
Военная операция на Украине

Власти сообщили о четырех погибших в результате удара ВСУ по переправе в Херсоне

Три человека погибли в результате обстрела ВСУ гражданской переправы через Днепр в Херсоне

Мост через Днепр в Херсоне подвергся обстрелу из РСЗО HIMARS

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });