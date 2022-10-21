Песков переадресовал военным РФ вопрос о "непростых решениях" на Херсонском направлении

Москва. 21 октября. INTERFAX.RU - Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков адресовал в Минобороны РФ вопрос, отдавал ли Верховный главнокомандующий какие-то распоряжения о принятии "непростых решений" по Херсонскому направлению, о которых ранее заявил командующий Объединенной группировки войск в районе проведения специальной военной операции Сергей Суровикин.

"Этот ваш вопрос касается непосредственно специальной военной операции, рекомендую вам обратиться в министерство обороны", - сказал Песков журналистам, отвечая на соответствующий вопрос.

Ранее в октябре стало известно, что командующим Объединенной группировкой войск в районе проведения спецоперации на Украине назначен главком Воздушно-космических сил (ВКС) РФ Сергей Суровикин.