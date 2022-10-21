Лукашенко снова заявил, что сейчас воевать не собирается

Москва. 21 октября. INTERFAX.RU - Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил об отсутствии у его страны планов вступать в какие-либо военные действия. Его слова приводит "БелТА". Он сделал это заявление на общевойсковом полигоне Обуз-Лесновский в Брестской области после знакомства с разработками белорусского ВПК.

"Не обращайте внимания на этот вой. Мы сегодня никуда не собираемся идти. На сегодняшний день никакой войны. Нам она не нужна, - сказал президент. - Надо успокоиться. Каждый должен делать свое дело, если мы хотим, чтобы не было войны".

Он также сказал, что не хотел бы, чтобы производимое в республике вооружение и военная техника оказались на Украине.

В последнее время Лукашенко не раз исключал присоединение Белоруссии к российской СВО на Украине, а также опровергал сообщения о возможной мобилизации.