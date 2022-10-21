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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 19:35

Минкультуры объяснило исчезновение с афиш имен уехавших из России

Минкультуры объяснило исчезновение с афиш имен уехавших из России
Борис Акунин
Фото: Сергей Карпов/ТАСС

Москва. 21 октября. INTERFAX.RU - В Минкультуры объяснили исчезновение покинувших Россию деятелей культуры с афиш госучреждений запросом общества.

"Те деятели культуры, кто в это непростое время покинул страну, отказался от России, кто публично выступил против ее богатой культуры, абсолютно логично друг за другом покидают и наши учреждения, и их афиши", - заявили журналистам в министерстве.

"В Минкультуры России поступает большое количество обращений от граждан, которых возмущает присутствие подобных деятелей в информационно-рекламных материалах государственных учреждений, - объяснил представитель ведомства. - Этот запрос идет прежде всего от общества, и мы не можем и не должны его игнорировать".

Ранее писатель Борис Акунин в своем телеграм-канале сообщил, что Российский академический молодежный театр (РАМТ) в Москве и Александринский театр в Петербурге убрали его имя с афиш спектаклей по его пьесам и книгам.

Борис Акунин РАМТ Петербург Москва Александринский театр Минкультуры
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