Вдова Дмитрия Босова подала два иска к "Аллтеку"

Москва. 12 февраля. INTERFAX.RU - Катерина Босов, вдова бизнесмена Дмитрия Босова, подала в Арбитражный суд Москвы два исковых заявления к ООО "Аллтек", говорится в картотеке суда.

Имущественных требований в обоих исках не заявлено. В первом заявлении истец просит суд обязать "предоставить запрошенные участником общества документы". Судебное разбирательство по делу назначено на 29 марта. При этом 11 февраля Босов подала заявления о принятии обеспечительных мер.

Второй иск Босов подала 11 февраля, он пока не принят к производству. Третьей стороной в деле фигурирует ФНС.

По данным аналитической системы "СПАРК-Интерфакс", Катерина Босов владеет 43,29% в капитале ООО "Аллтек", еще 43,29% числится за погибшим Босовым, 7,9% владеет Дмитрий Ага, 3,16% - у Игоря Макарова, 2,37% - у Олега Шемшука.

В конце января Катерина Босов вышла из состава совета директоров ООО "Управляющая компания "Сибантрацит" (УК "Сибантрацит", угольный актив "Аллтека"). В начале февраля группа "Аллтек" сообщила о подписании с компанией "А-Проперти" соглашения об основных условиях сделки продажи "Сибантрацита".

В январе 2021 года группа "Сибантрацит" и УК "ВостокУголь" (также входит в группу "Аллтек") сообщили, что продают свои доли участия в проектах "Порт "Вера" (50%, угольный морской терминал, Приморский край) и Огоджинского угольного месторождения (50%, Амурская область). Покупателями являются ООО "Порт "Вера" Холдинг" и ООО "Огоджа".

По данным "СПАРК-Интерфакс", владельцем ООО "Порт "Вера" Холдинг" является московское ООО "ПВ-Развитие", совладельцами которой выступают московское ООО "Амур-Логистика" (компания принадлежит Екатерине Лапшиной), Дмитрий Новиков и ООО "РТ-Глобальные ресурсы" (структура "Ростеха"). Новиков является президентом компании "Росинжиниринг", говорится на ее сайте.

Совладельцами ООО "Огоджа" являются московское ООО "Ера-Добыча" (владелец - Лапшина) и "РТ-Глобальные ресурсы".