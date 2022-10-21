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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 19:35

Белгородский губернатор сообщил, что пожар в Шебекине локализован

Москва. 21 октября. INTERFAX.RU - Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что пожар на предприятии в Шебекинском городском округе локализован.

"Сейчас спасатели проливают и охлаждают резервуары", - написал он в Telegram.

Ранее в этот день он сообщил, что в предприятие попал снаряд при обстреле. Начался пожар. Пострадала женщина, ее госпитализировали.

Глава Шебекинского городского округа Владимир Жданов сообщил, что в некоторых районах города нет электричества, обесточены несколько объектов водоснабжения и водоотведения города. Экстренные службы восстанавливают все системы.

Шебекино Белгородская область Вячеслав Гладков. Владимир Жданов Белгород
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