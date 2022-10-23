В РФ за сутки коронавирусом заболели почти 8,7 тыс. человек

Москва. 23 октября. INTERFAX.RU - Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в России стал минимальным с конца июля и составил 8 672 случая, следует из данных оперативного штаба, обнародованных в воскресенье.

Отмечается, что в РФ количество госпитализаций за сутки составило 662 человека и снизилось в сравнении с предшествующими на 54,8%.

Увеличение количества госпитализаций отмечено в семи субъектах РФ, снижение количества госпитализаций произошло в 73 регионах страны. Ситуация осталась без изменений в пяти субъектах, уточнили в оперштабе.

По сравнению с прошлыми сутками, когда в России было зарегистрировано 9 348 заболевших, число новых случаев заражения COVID-19 снизилось на 676. Показатель заболеваемости за сутки стал минимальным с конца июля, однако тогда отмечался рост числа заболевших.

За минувшие сутки скончались 88 человек, накануне сообщалось о 90 умерших.

Как сообщили в штабе, выздоровели за сутки 10 578 человек, или на 29,6% меньше в сравнении с 22 октября.

Всего в России за время пандемии зарегистрировано 21 372 935 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 389 537 умерших и 20 719 106 выздоровевших.