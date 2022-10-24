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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 00:24

Число случаев COVID-19 в мире превысило 627,6 млн

Москва. 24 октября. INTERFAX.RU - Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в мире на утро понедельника достигло 627 631 444, свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса.

С начала распространения вируса в мире от последствий заражения COVID-19 скончались 6 578 435 человек.

В число стран с более чем 30 млн случаев заражения входят США, Индия, Франция, Бразилия и Германия.

Число инфицированных и скончавшихся от последствий заражения соответственно составило:

США - 97 198 630 и 1 067 686.

Индия - 44 644 076 и 528 977.

Франция - 36 741 974 и 157 377.

Бразилия - 34 780 462 и 687 527.

Германия - 35 172 694 и 152 482.

По данным портала Worldometer, который специализируется на статистических данных по важнейшим мировым событиям, коэффициент смертности на 1 млн населения планеты на утро понедельника составил 844,5. В США на 1 млн жителей скончались 3 264 человека, в Индии - 376, во Франции - 2 384, в Бразилии - 3 193, в Германии - 1 818.

Хроника 09 января 2020 года – 24 октября 2022 годаПандемия коронавируса
Университет Джонса Хопкинса США Индия Бразилия Франция Германия
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