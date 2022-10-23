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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:05

На Ставрополье переселенцам из Херсонской области начали выдавать жилищные сертификаты

Москва. 23 октября. INTERFAX.RU - Переселенцам из Херсонской области в Ставропольском крае начали выдавать жилищные сертификаты, на основе которых им будет предоставляться жилье, сообщил губернатор Ставрополья Владимир Владимиров.

"Встретился с семьями херсонцев. Вручил им сертификаты на покупку жилья", - написал Владимиров в своем телеграм-канале.

Всем пожелавшим переехать из Херсонской области в другие российские регионы будут предоставлены жилищные сертификаты, заверили ранее в правительстве РФ. По сертификату можно купить дом, квартиру на вторичном или первичном рынке.

Херсонская область Ставропольский край
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