Госдума проконтролирует переселение жителей Херсонской области в другие регионы РФ

Москва. 18 октября. INTERFAX.RU - Госдума возьмет под контроль переселение жителей Херсонской области в другие регионы России, заявил во вторник спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин.

Ранее во вторник вице-премьер РФ Марат Хуснуллин сообщал, что жилье для переселенцев из Херсонской области будет предоставляться с использованием механизма жилищных сертификатов. В пунктах временного размещения будет обеспечено бесплатное проживание для людей, пока они не выберут жилье.

До этого Хуснуллин заявлял, что жителей Херсонской области обеспечат бесплатным проживанием в других субъектах России.

"В связи с обращением главы Херсонской области РФ Владимира Васильевича Сальдо правительством принято решение об организации помощи выезда жителям области в другие регионы страны. Мы будем полностью содействовать администрации Херсонской области в размещении жителей региона в других субъектах РФ. Обеспечим всех бесплатным проживанием и всем необходимым", - сказал Хуснуллин в ответ на обращение Сальдо.

Он добавил, что тем жителям области, кто решит остаться на новом месте на постоянной основе, обеспечат жильем.

В настоящее время Херсонская область почти полностью находится под контролем российских сил в результате проведения спецоперации. С 23 по 27 сентября в регионе прошел референдум, по результатам которого Херсонская область вышла из состава Украины и присоединилась к РФ в качестве субъекта.