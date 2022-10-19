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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:40

Минобороны РФ сообщило об уничтожении украинского десанта, пытавшегося захватить ЗАЭС

Москва. 19 октября. INTERFAX.RU - Российские военные уничтожили десант украинских войск, пытавшихся захватить Запорожскую атомную электростанцию, сообщил официальный представитель министерства обороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков на брифинге в среду.

"Сегодня около четырёх утра противник силами до двух рот предпринял очередную попытку высадки десанта на левый берег Каховского водохранилища и захвата территории атомной станции. Для десанта были задействованы 37 лодок и катеров с военнослужащими ВСУ, в том числе 12 тяжелого и 25 легкого типов. В результате активных действий российских войск, охранявших внешний периметр Запорожской атомной станции, десант противника уничтожен", - сказал Конашенков.

По его словам, потери противника "составили более 90 украинских военнослужащих и 14 лодок". "Остатки десанта артиллерийским огнем были рассеяны в акватории Каховского водохранилища", - сообщил генерал.

Кроме того, сказал он, в течение суток артиллерией ВСУ "было выпущено 13 снарядов по северной окраине города Энергодар и территории, прилегающей к атомной станции".

"Удары наносились из района населенного пункта Марганец Днепропетровской области, подконтрольного ВСУ. Ответным огнем российских артиллерийских подразделений огневые средства противника подавлены. Жертв и разрушений на станции нет. Радиационная обстановка в норме", - сообщил Конашенков.

Удары высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования по объектам военного управления и системам энергетики Украины нанесены в течение минувших суток. По словам Конашенкова, "все назначенные объекты поражены".

Российские военные сбили в районе населенного пункта Трифоновка над Херсонской областью штурмовик Су-25 ВСУ и уничтожили две пусковые установки комплекса С-300 в Харьковской и Одесской областях, заявил он.

Конашенков также заявил, что "в районах населенных пунктов Купянск Харьковской области и Новоелизаветовка Одесской области уничтожены две пусковые установки украинского зенитного ракетного комплекса С-300".

Он заявил, что ударами оперативно-тактической и армейской авиации, ракетных войск и артиллерии поражены семь пунктов управления ВСУ в Харьковской, Запорожской областях и ДНР, а также 64 артиллерийских подразделения на огневых позициях, живая сила и военная техника в 156 районах.

"Уничтожены три склада боеприпасов в районах населенных пунктов Червона Долина Харьковской области, Новогригоровка Запорожской области и Березнеговатое Николаевской области", - сказал официальный представитель Минобороны РФ.

Он заявил, что за сутки в воздухе сбито 12 украинских беспилотников, перехвачено 11 снарядов РСЗО "Ольха" и американских HIMARS, а также восемь противорадиолокационных ракет HARM в районе Каховки Херсонской области.

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