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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:11

Для согласования решений Координационного совета будет создан "зеленый коридор"

Москва. 24 октября. INTERFAX.RU - Премьер-министр Михаил Мишустин поручил создать "зеленый коридор" для согласования разными ведомствами решений по всем направлениям работы Координационного совета.

"Наша задача - выстроить эффективное взаимодействие системы здравоохранения, промышленности, строительной транспортной и других сфер и повысить координацию федеральных округов исполнительной власти, регионов и специальных служб. Нужно организовать "зеленый коридор" для согласования. Решения должны приниматься максимально быстро и четко", - заявил он на заседании координационного совета при правительстве.

Он добавил, что это должно происходить "не в ущерб качеству" и работа должна проводиться "с учетом всех аспектов, с выверкой позиций, снятием разногласий буквально в режиме реального времени".

"Подобная практика у нас была наработана в рамках подготовки плана первоочередных действий по обеспечению развития российской экономики в условиях внешнего санкционного давления", - сказал премьер.

На этом же заседании Мишустин поручил организовать систему контроля за обеспечением довольствием Вооруженных сил и формирования резервов.

Координационный совет собирается впервые. Он был создан президентским указом 21 октября.

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