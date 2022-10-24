Все необходимые для ремонта Крымского моста металлоконструкции поставили на объект

Москва. 24 октября. INTERFAX.RU - Все необходимые для восстановления пролетов Крымского моста 1 218 тонн металлоконструкций поставили на объект, сообщается на сайте правительства РФ.

"Важно, что мы поставили весь запланированный объем металлоконструкций, необходимых для восстановительных работ. 1218 тонн металлоконструкций в рекордные сроки были изготовлены и доставлены, и уже идет сборка пролетных строений на площадке укрупнения", - приводятся в сообщении слова вице-премьера РФ Марата Хуснуллина.

По его словам, в восстановлении моста задействовано 450 строителей, работает 45 единиц техники, в том числе два плавучих крана. В ближайшее время на объект привлекут дополнительные строительные ресурсы.

"Работа идет активно, несмотря на сложные погодные условия - почти половину всех дней штормит. Как и планировали, работаем в две смены в круглосуточном режиме, и на сегодня проведена большая часть демонтажа поврежденных пролетов моста", - уточнил Хуснуллин.

Отмечается, что движение автомобилей левой части автодорожного моста проходит в обоих направлениях в штатном режиме с обеспечением стопроцентного досмотра машин.

Ранее сообщалось, что поврежденные пролеты моста будут демонтированы до конца текущего года.

Взрыв на Крымском мосту

Утром 8 октября на автомобильной части Крымского моста произошел подрыв грузового автомобиля, после этого загорелись топливные цистерны железнодорожного состава. Обрушились два пролета автомобильного полотна двухполосной ветки, которая идет из Краснодара в Керчь. Погибли несколько человек. Возбуждено уголовное дело по статье "терроризм".

Движение легковых автомобилей по уцелевшей нитке и поездов возобновилось вечером того же дня. Водителей автобусов и грузовиков попросили пользоваться паромной переправой, запущенной вечером 8 октября. 17 октября мост открыли для движения автобусов.