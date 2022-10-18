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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:52

Поврежденные пролеты Крымского моста разберут до конца года

Поврежденные пролеты Крымского моста разберут до конца года
Вертолет во время тушения на одном из участков Крымского моста
Фото: ТАСС

Москва. 18 октября. INTERFAX.RU - Два разрушенных взрывом и два поврежденных пролета Крымского моста будут демонтированы до конца декабря, пообещал в Госдуме вице-премьер Марат Хуснуллин.

По его словам, металлоконструкции, необходимые для ремонта моста, делают на трех заводах.

"Люди работают как в военное время - в круглосуточном режиме", - подчеркнул вице-премьер.

В ремонтных работах он обещал задействовать до 500 человек.

"На сегодняшний день строителей собрано 330 человек, 38 единиц техники. Сейчас раскроется фронт работ, суммарно будет 500 человек и порядка 50 единиц техники", - сказал вице-премьер.

"Сейчас начинается время штормов. Периодически шторма мешают. Из прошедших нескольких дней три дня не могли работать из-за штормов, но мы не останавливали работы ни на один день", - предупредил он.

Утром 8 октября на автомобильной части Крымского моста взорвался грузовик, произошло обрушение, погибли люди. После взрыва загорелись цистерны с топливом товарного поезда, который проезжал по мосту.

Движение легковых автомобилей по уцелевшей нитке и поездов возобновилось вечером того же дня. Водителей автобусов и грузовиков попросили пользоваться паромной переправой, запущенной вечером 8 октября. Утром 17 октября мост открыли для движения автобусов.

Взрыв на Крымском мосту

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Хроника 08 – 18 октября 2022 годаВзрыв на Крымском мосту
Марат Хуснуллин Крымский мост
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