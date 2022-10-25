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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:31

Правительство поручило до зимы 2023 года восстановить ж/д полотно Крымского моста

Москва. 25 октября. INTERFAX.RU - Правительство России поручило до зимы 2023 года завершить работы по восстановлению поврежденного железнодорожного полотна Крымского моста.

Соответствующее распоряжение правительства от 24 октября №3148-р опубликовано во вторник на официальном интернет-портале правовой информации.

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ООО "Нижнеангарсктрансстрой" назначено единственным исполнителем осуществляемых в 2022-2023 гг. ФГУП "Крымская железная дорога" закупок работ по проектированию и восстановлению разрушенных элементов транспортной и инженерной инфраструктуры железнодорожной части Крымского моста в акватории Керченского пролива, говорится в документе.

Предельным сроком, на который заключаются госконтракты на выполнение перечисленных работ, установлено 1 декабря 2023 г.

Вместе с тем, "Нижнеангарсктрансстрою" предоставляется возможность привлечения соисполнителей, при условии исполнения им лично не менее 50% совокупного стоимостного объема обязательств по каждому госконтракту.

Утром 8 октября на автомобильной части Крымского моста произошел подрыв грузового автомобиля, после этого загорелись топливные цистерны железнодорожного состава. Обрушились два пролета автомобильного полотна двухполосной ветки, которая идет из Краснодара в Керчь. Погибли несколько человек. Возбуждено уголовное дело по статье "терроризм".

Взрыв на Крымском мосту

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Крым Крымский мост
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