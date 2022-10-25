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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:55

Фракция "Новые люди" продолжит работу над законопроектом о майнинге

Москва. 25 октября. INTERFAX.RU - Думская фракция "Новые люди" продолжит работу над законопроектом о легализации майнинга криптовалют в России, который Госдума отклонила 19 октября, заявил один из авторов документа депутат Антон Ткачев.

"Партия "Новые люди" - это партия даже не сегодняшнего, а завтрашнего и послезавтрашнего дня, и неудивительно, что думское большинство и профильный комитет недавно на пленарном заседании отклонили наш законопроект о легализации майнинга. Ну, наверное, он все-таки опережает свое время", - сказал депутат.

По его словам, фракция проделала достаточно большую работу с предпринимательским сообществом, доказывая представителям Банка России и Минфина, что легализация майнинга необходима, что это принесет дополнительные средства в бюджет.

"Главное, чтобы этот законопроект был полезен и остался в контуре легализации, а не запрета этого рынка, и у нас достаточно большие перспективы в России получить некий статус нового "цифрового Сингапура", но если мы и дальше будем отклонять, коллеги будут отклонять наши идеи, новые идеи, новые законопроекты, то мы можем скатиться, к сожалению, к образу некоей Северной Кореи", - уверен депутат.

Он сообщил, что фракция не намерена опускать руки, и будет и дальше работать над законопроектом с другими фракциями и с правительством.

В отклоненном Госдумой законопроекте № 127303-8 были прописаны основы регулирования майнинга криптовалют в отечественной юрисдикции, но без уточнений процедуры налогообложения, требований к дата-центрам и операторам майнинга.

Думский комитет по финансовому рынку вынес отрицательное заключение на документ. В комитете решили, что законопроект предусматривает использование криптовалют как средства платежа в России, что запрещено Конституцией (там указано, что денежной единицей в стране является рубль, а введение и эмиссия других денег не допускается).

Кроме того, по мнению комитета, в представленном документе не было ответов на вопросы, каким образом будет вестись государственная регистрация в качестве ИП майнеров, как вести учет майнеров и их оборудования, как выявлять физлиц, которые добывают криптовалюту без регистрации в качестве ИП.

Минфин готовит свой вариант поправок в законодательство, который регулирует майнинг криптовалют.

Майнинг криптовалют - процесс сбора совершенных в сети транзакций криптовалют в блокчейн, для его проведения необходимо энергоемкое оборудование. Вознаграждение за майнинг могут получать как физические лица (индивидуальный майнинг), так и компании (работа в пуле). Оплата за майнинг начисляется на криптовалютные счета, для вывода средств с кошельков часто необходим их перевод в традиционные (фиатные) валюты центральных банков.

Новые люди Антон Ткачев Госдума Сингапур КНДР Минфин Банк России
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