Законопроект Минфина о цифровых валютах даст бизнесу право расчетов в крипте

Детали его реализации определит практика, считают в министерстве

Москва. 19 сентября. INTERFAX.RU - Законопроект о цифровых валютах, подготовленный Минфином, должен создать рамочную основу для проведения расчетов, а детали - включая перечень используемых валют и список стран-контрагентов - определит практика, рассчитывает ведомство.

"Минфин разработал законопроект по цифровым валютам, он комплексный, включает в себя многие вещи (...). Но с точки зрения расчетов мы, скорее, создаем механизм для бизнеса, чем выстраиваем полностью эту архитектуру, потому что до конца не понятно, как это надо урегулировать, поэтому мы даем возможность бизнесу этим законопроектом рассчитываться криптовалютой, а какие криптовалюты будут использоваться, как договариваться с контрагентами о том, с какими странами это будет работать - это все мы пока отдаем на откуп предпринимателям", - сказал глава департамента финансовой политики Минфина Иван Чебесков, выступая на круглом столе Международной торговой палаты - Всемирной организации бизнеса (ICC Russia) на тему "Криптовалюты для ВЭД: майнинг, платеж, выход в фиат".

По его мнению, предприниматели "лучше разберутся и поймут, что будет работать, а что нет".

"Когда большое количество людей занимаются этим вопросом, какое-то правильное решение со временем находится, чем если бы мы (власти - ИФ) предложили какое-то решение, которое бы не работало для многих. Это будет на стороне бизнеса - определиться по спектру того, как должно функционировать", - отметил Чебесков.

"И если это нужно будет поднимать на какой-то межправительственный уровень, то, конечно, мы тоже подключимся и будем в рамках международного сотрудничества как-то продвигать. Но скорее, так как уже есть запросы со стороны бизнеса, мы ожидаем, что это будет работа, которую бизнес либо уже проделал, либо проделает в будущем", - добавил он.

По итогам недавней стратегической сессии по развитию финансовой системы премьер-министр Михаил Мишустин поручил ведомствам и ЦБ к концу года "выработать согласованную позицию по проектам федеральных законов, регулирующих выпуск, организацию выпуска и обращения цифровой валюты на территории России в части регулирования майнинга, а также использования цифровых валют в международных расчетах".

Минфин считает, что потенциальное поле использования криптовалют не ограничивается внешнеторговыми сделками.

"Текущие ограничения для нас драйвер для того, чтобы использовать эти технологии, в том числе, как новый механизм международных расчетов. Но, на мой взгляд, это только часть всех тех возможностей, которые могут дать и цифровые финансовые активы, и цифровые валюты", - сказал Чебесков.

По его словам, текущая версия законопроекта уже предусматривает как локальную инфраструктуру для торговли цифровыми валютами, так и регулирование майнинга.

"Но майнинг обсуждается и как некий отдельный блок регулирования. По большому законопроекту у нас было разное видение регулирования цифровых валют между Минфином и Центральным банком, но по майнингу это видение более схоже, поэтому у нас параллельно несколько текстов законопроекта, которые сейчас обсуждаются. Я надеюсь, что все-таки в этом году мы уже придем к какому-то выводу касательно регулирования. Наверное, вы видели, что есть поручение председателя правительства нам представить согласованные предложения по тому, как регулирование должно выглядеть к концу этого года. Поэтому мы сейчас в очередной раз переходим в активную стадию обсуждения", - заключил Чебесков.

Дискуссия между ЦБ и ведомствами активно развернулась в прошлом году, а после введения в начале 2022 года жестких санкций против России получила новый импульс. Банк России, который сейчас тестирует цифровой рубль и планирует развивать эту платформу, к частным криптовалютам относится негативно.

На прошлой неделе первый зампред ЦБ Владимир Чистюхин в очередной раз заявил, что регулятор испытывает "очень большой скепсис" в отношении легализации частных цифровых денег из-за высокого уровня рисков.