В Думе сообщили об освобождении от мобилизации отцов двоих детей с беременными женами

По словам депутата Останиной, также от мобилизации освободят отцов детей-инвалидов

Москва. 26 октября. INTERFAX.RU - Минобороны освободит от частичной мобилизации отцов двоих детей, ожидающих появления третьего ребенка, сообщила в Telegram председатель комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина.

"Только что созвонилась с заместителем министра обороны Николаем Панковым. Наши изменения в директиву Генштаба касательно освобождения от частичной мобилизации отца двоих детей, жена которого на 22-й неделе беременности - принята!" - написала она.

По ее данным, в директиву внесена еще одна поправка - от частичной мобилизации освобождены отцы детей-инвалидов вне зависимости от количества детей в семье.

"Взамен нас попросили не настаивать до окончания спецоперации на принятии поправок в закон "О мобилизации", поскольку директива действует до окончания СВО. Проговорим с коллегами этот момент отдельно, однако глава комитета Госдумы по обороне уже пообещал мне лично поддержать наши поправки после СВО", - написала Останина.