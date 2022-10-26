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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:30

В Минобороны отрицают беседу с депутатом, объявившей о решении не мобилизовывать отцов двух детей с беременной женой

В Минобороны отрицают беседу с депутатом, объявившей о решении не мобилизовывать отцов двух детей с беременной женой
Нина Останина
Фото: Пресс-служба Госдумы РФ/ТАСС

Москва. 26 октября. INTERFAX.RU - Заместитель министра обороны РФ Николай Панков сообщил, что не разговаривал с депутатом Ниной Останиной, ранее сообщившей, что после разговора с ним была принята инициатива об освобождении от мобилизации отцов двух детей с беременными женами.

"Никакого разговора с депутатом Государственной думы от фракции КПРФ Ниной Останиной ни сегодня, ни вчера не было", - сказал Панков журналистам в среду.

Ранее глава комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Останина, ссылаясь на разговор с Панковым, сообщила, что Минобороны освободит от частичной мобилизации отцов двоих детей, ожидающих появления третьего ребенка.

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"Только что созвонилась с заместителем министра обороны Николаем Панковым. Наши изменения в директиву Генштаба касательно освобождения от частичной мобилизации отца двоих детей, жена которого на 22-й неделе беременности - приняты!" - написала она в своём телеграм-канале в среду.

По её словам, также в директиву внесена ещё одна поправка - от частичной мобилизации освобождены отцы детей-инвалидов вне зависимости от количества детей в семье.

"Взамен нас попросили не настаивать до окончания спецоперации на принятии поправок в закон "О мобилизации", поскольку директива действует до окончания СВО. Проговорим с коллегами этот момент отдельно, однако глава комитета Госдумы по обороне уже пообещал мне лично поддержать наши поправки после СВО", - сообщила Останина.

Минобороны РФ Госдума Николай Панков Нина Останина
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