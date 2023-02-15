Мобильные операторы до 2024 года подключатся к системе блокировки подменных номеров

Москва. 15 февраля. INTERFAX.RU - Мобильные операторы до конца 2023 года будут подключены к системе "Антифрод", созданной для борьбы с телефонными мошенничествами с использованием подменных номеров. Об этом сообщил директор Центра мониторинга и управления сети связи общего пользования (ЦМУ ССОП) "Главного радиочастотного центра" Сергей Хуторцев.

"В настоящий момент к системе подключились четыре крупных оператора. (...) До конца этого года планируется подключение всех оставшихся операторов телефонной связи в России. (...) Порядка 90% вызовов должно быть верифицировано", - сказал он на форуме "Кибербезопасность в финансах" в Екатеринбурге в среду.

Хуторцев подчеркнул, что подменить номер в России невозможно будет технологически.

Как сообщалось, тестирование системы началось в 2022 году. К "Антифроду" должны будут подключиться все операторы связи, они не будут иметь права пропускать неверифицированные звонки. Крупные поставщики связи будут подключаться к системе, используя собственные ресурсы, региональные компании – при помощи облачных узлов.

В ноябре 2022 года правительство РФ утвердило требования к системе блокировки звонков с подменных номеров и правила ее функционирования. Система будет анализировать телефонные номера, уникальные коды идентификации абонентов, инициирующих телефонные вызовы, передачу sms или голосовых сообщений, выявлять соединения, в отношении которых отсутствует информация об инициировании, а также выполнять другие функции.