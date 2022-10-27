Глава совета директоров "Газпрома" увидел в газовом хабе в Турции выгоду для всех

Москва. 27 октября. INTERFAX.RU - Создание газового хаба в Турции выгодно всем - России, Турции, Азербайджану, Европе, уверен председатель совета директоров "Газпрома" Виктор Зубков. Он заявил об этом журналистам в кулуарах Евразийского экономического форума в Баку.

"Это всем выгодно - и России, и Турции, и Азербайджану, и Европе. Это всем выгодно, хаб этот. Надо просто понять, что это выгодно, надо заниматься серьезно этим вопросом. Хорошо, что Турция согласилась", - отметил Зубков.

Он напомнил, что Азербайджан всегда был союзником России.

"Всегда обменные операции у нас. Он у нас газ покупает, иногда для своих нужд", - добавил он.

При этом Зубков заметил, что за пределами Турции, на европейском рынке этот газ "по сути будет обезличен".

В середине октября президент Владимир Путин предложил переместить утраченный объем транзита по "Северным потокам" в черноморский регион, проложив дополнительные нитки в Турции, и создать у границ ЕС газовый хаб, который мог бы стать альтернативой другим центрам определения цены газа в Европе.

Глава "Газпрома" Алексей Миллер выразил готовность заняться созданием хаба в Турции. В Кремле заявили, что Анкара заинтересовалась этим предложением. Сообщалось, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и Путин после переговоров в Астане поручили соответствующим ведомствам начать проработку вопроса о создании газового хаба в Турции.

"Газпром" планировал построить через Черное море в Болгарию 4-ниточную магистраль "Южный поток" на 63 млрд куб. м газа. Для подачи этих объемов газа на экспорт создавалась инфраструктура на территории России. После отмены проекта "Южный поток" ему на смену пришел "Турецкий поток" в два раза меньше по мощности (31,5 млрд куб. м), из двух ниток. Однако мощности по доставке газа на берег Черного моря "Газпром" создал в прежнем изначальном объеме.