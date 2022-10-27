Госдума приняла в III чтении закон о создании добровольческих формирований

Они могут создаваться решением президента и действовать за пределами России

Москва. 27 октября. INTERFAX.RU - Госдума приняла в третьем, окончательном чтении закон, прописывающий статус добровольцев, их права, порядок выплат денежного содержания и другие вопросы.

Соответствующие поправки были внесены председателем Госдумы Вячеславом Володиным и членами комитета Госдумы по обороне от "Единой России".

Согласно поправкам, добровольческие формирования могут создаваться министерством обороны РФ по решению президента РФ.

Предлагаемые изменения определяют порядок создания добровольческих формирований, "содействующих выполнению задач, возложенных на Вооруженные силы РФ, в период мобилизации, действия военного положения, в военное время, при возникновении вооруженных конфликтов, при проведении контртеррористических операций, а также при использовании вооруженных сил РФ за пределами РФ".

Поправки также определяют порядок вступления граждан в добровольческие формирования и исключения из них.

Кроме того, поправки определяют статус добровольцев, порядок обеспечения их вооружением, военной техникой, материально-техническими средствами, а также порядок выплаты добровольцам денежного содержания и других денежных выплат, продовольственного, вещевого военных видов обеспечения, оказания медицинской помощи.

Согласно проекту закона, численность добровольческих формирований, их организация, районы их действия, стоящие перед ними задачи, и срок использования добровольческих формирований или иные вопросы определяются министерством обороны РФ.

В состав добровольческих формирований, согласно поправкам, входят граждане РФ, добровольно поступившие в добровольческие формирования, а также могут входить военнослужащие, направленные в них министерством обороны РФ.

Гражданин РФ может стать добровольцем путём заключения контракта.

Гражданин может быть исключен из добровольческого формирования в связи с истечением срока контракта либо в связи с несоответствием требованиям по состоянию здоровья либо в связи с вступлением в законную силу приговора суда о назначении наказания в виде лишения свободы, либо в связи с поступлением на военную службу.

Гражданин РФ имеет право на досрочное исключение из добровольческого формирования по собственному желанию в порядке и на условиях, предусмотренных в контракте.

На добровольцев будет распространяться статус военнослужащих по контракту, говорится в поправках.

Выплаты

Так, согласно проекту закона, денежное содержание добровольцев и его размеры устанавливаются министерством обороны РФ "применительно к размерам денежного довольствия" проходящих военную службу по контракту и занимающих аналогичные воинские должности. Наряду с денежным содержанием добровольцам решением Минобороны могут устанавливаться другие денежные выплаты, предусматривают поправки.

В случае гибели добровольца супруг или супруга, а также "при её (его) отсутствии проживавшие совместно с ним совершеннолетние дети, законные представители либо усыновители несовершеннолетних детей и лица, находившиеся на иждивении, в равных долях, получают право на денежное содержание и другие выплаты, причитающиеся добровольцу и не полученные им ко дню гибели, полностью за весь месяц, в котором доброволец погиб.

То же касается находящихся на его иждивении родителей также в равных долях, если доброволец не состоял в браке, не имел детей или иных лиц иждивенцев.

Кроме того, согласно проекту закона, добровольцы подлежат обязательному государственному личному страхованию за счёт средств федерального бюджета, также им предоставляется право на возмещение вреда, причинённого здоровью в период пребывания в добровольческих формированиях.

Добровольцы, согласно поправкам, получат право на бесплатный проезд железнодорожным, воздушным, водным и автомобильным (за исключением такси) транспортом.

Родители добровольцев, погибших в период пребывания в добровольческом формировании или умерших вследствие ранения или заболевания, полученных в связи с исполнением обязанностей в добровольческом формировании, также после окончания действия контракта смогут получать пенсию по случаю потери кормильца, то же касается вдов и вдовцов.

Как пояснил журналистам глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов, действие положений законопроекта предлагается распространить на правоотношения, возникшие с 24 февраля 2022 года, то есть с начала специальной военной операции.

Пособия

В случае гибели добровольца членам семьи погибшего выплачивается в равных долях единовременное пособие в размере 3 млн рублей, предусматривают поправки.

При увольнении с военной службы в связи с признанием негодным к военной службе, вследствие военной травмы или при прекращении контракта пребывания в добровольческом формировании в связи с признанием негодным вследствие увечья или заболевания, или отчислении с военных сборов в связи с признанием его негодным добровольцу выплачиваются единовременное пособие.

Оно составит 2 млн рублей - военнослужащему проходящему военную службу по контракту, добровольцу; и 1 млн рублей - военнослужащему, проходящему военную службу по призыву, гражданину, призванному на военные сборы.

Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что приравнивание добровольцев к военнослужащим по контракту, "справедливо - они защищают нашу страну".