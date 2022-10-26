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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 09:36

Участвующим в СВО добровольцам пообещали статус ветеранов боевых действий

Участвующим в СВО добровольцам пообещали статус ветеранов боевых действий
Фото: Станислав Красильников/ТАСС

Москва. 26 октября. INTERFAX.RU - Правительство дало положительное заключение на законопроект о предоставлении статуса ветерана боевых действий добровольцем, которые участвуют в выполнении задач специальной военной операции с 24 февраля 2022 года.

Речь идет о поправках в закон о ветеранах, уточняет пресс-служба правительство.

Добровольцы, которые будут ранены во время участия в СВО, смогут также претендовать на получение статуса инвалида боевых действий, следует из проекта.

"Предлагаемые решения позволят добровольцам и членам их семей наряду с военнослужащими ВС РФ пользоваться установленными законом льготами и мерами социальной поддержки", - заявили в пресс-службе.

В марте в России был принят закон о статусе ветерана и инвалида боевых действий распространяется на военнослужащих ВС России, которые с 24 февраля участвуют в СВО. Летом был принят закон о праве гражданских лиц, участвующих в СВО, на такой же статус. В начале августа был принят закон о праве на такой статус пограничников ФСБ, выполняющих задачи спецоперации.

Хроника 24 февраля – 26 октября 2022 годаВоенная операция на Украине
Правительство ФСБ
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