Проведший более 10 лет в тюрьме США летчик Ярошенко назначен членом Общественной палаты

Москва. 28 октября. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин своим указом назначил бывшего летчика Константина Ярошенко членом Общественной палаты.

Указ, опубликованный на портале правовой информации, вступил в силу 28 октября.

Российского летчика из Ростова-на-Дону Ярошенко арестовали в 2010 году в Либерии по обвинению в подготовке к транспортировке крупной партии кокаина, а затем депортировали в США. В сентябре 2011 года американский суд приговорил россиянина к 20 годам тюрьмы. В течение нескольких лет он находился в тюрьме "Форт-Дикс" штата Нью-Джерси, откуда в середине июня 2018 года его перевели в учреждение "Данбери" в штате Коннектикут якобы из-за стычки с другим арестантом.

В 2015 году по факту похищения Ярошенко иностранными спецслужбами в России возбудили уголовное дело по статье о похищении человека, совершенном группой лиц по предварительному сговору, с применением насилия, опасного для жизни и здоровья, и с угрозой применения такого насилия, принуждении подозреваемого (обвиняемого) к даче показаний путем применения угроз или иных незаконных действий со стороны лица, производящего дознание, соединенном с применением насилия, издевательств и пыток.

Весной 2019 года Москва обратилась к компетентным органам США по поводу передачи заключенного для отбывания срока в РФ. До этого Россия уже неоднократно пыталась вернуть Ярошенко, используя Страсбургскую конвенцию от 1983 года по передаче осужденных лиц в страну гражданства. Однако Минюст США отвергал подобные просьбы.

В апреле 2022 года РФ удалось обменять Ярошенко на гражданина США Тревора Рида, осужденного в России за нападение на двоих полицейских в Москве. Обмен состоялся в Турции, после чего Ярошенко доставили в Москву.

Позже Ярошенко сообщал "Интерфаксу", что до сих пор не закрыто открытое в РФ уголовное дело в отношении 22 фигурантов, среди которых как компании, которые участвовали в его похищении, так и американские и либерийские агенты.