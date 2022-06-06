Обменянный на Ярошенко американец Рид хочет обжаловать приговор, несмотря на помилование

Москва. 6 июня. INTERFAX.RU - Американец Тревор Рид, осужденный в РФ за нападение на полицейских и позднее обменянный на находившегося в американской тюрьме россиянина Константина Ярошенко, намерен обжаловать приговор российского суда, сообщили "Интерфаксу" его адвокаты.

"Тревор Рид не согласен с решением суда, считает себя невиновным и настроен обжаловать приговор во Втором кассационном суде, несмотря на указ президента РФ о своем помиловании", - сообщили адвокаты Виктория Буклова и Сергей Никитенков.

Ранее о том, что Рид помилован указом президента РФ, не сообщалось.

В апреле МИД РФ сообщил, что Россия и США обменяли Рида на Ярошенко.

В июле 2020 года Рид был приговорен Головинским судом Москвы к девяти годам колонии общего режима за нападение на двоих полицейских в Москве. В суде американец заявил, что вину не признает и что не помнит произошедшего, поскольку был пьян. Он отбывал наказание в колонии в Мордовии.

Ярошенко был арестован в 2010 году в Либерии по обвинению в подготовке к транспортировке крупной партии кокаина, а затем депортирован в США. В сентябре 2011 года американский суд приговорил россиянина к 20 годам тюрьмы. В течение нескольких лет он находился в тюрьме "Форт-Дикс" штата Нью-Джерси, откуда в середине июня 2018 года был переведен в учреждение "Данбери" в штате Коннектикут якобы из-за стычки с другим арестантом.