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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 20:23

В Думу внесен законопроект о приостановке судебных производств в отношении мобилизованных

Москва. 28 октября. INTERFAX.RU - Законопроект о приостановке судебных и исполнительных производств в отношении мобилизованных внесен в Госдуму, сообщил первый вице-спикер Совфеда, секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак.

"Судебные и исполнительные производства в отношении мобилизованных граждан должны быть приостановлены сразу, как только они были призваны по повестке или записались на фронт добровольцами. Соответствующий законопроект "Единая Россия" внесла в Госдуму", - говорится в сообщении в телеграм-канале Турчака в пятницу.

Он отметил, что "исключение сделано лишь для таких социально значимых вопросов, как выплата алиментов и возмещение вреда в связи со смертью кормильца, эти исполнительные производства не будут приостанавливаться даже после принятия новых поправок".

По словам Турчака, "действующее законодательство не защищает процессуальные права мобилизованных и добровольцев до момента, пока они не окажутся в зоне боевых действий", а между призывом и попаданием на фронт может пройти много времени. В этот период судебные процессы не прекращаются, хотя человек уже не может с полигона или из воинской части полноценно вести дела в суде. Кроме того, в разных кодексах (гражданском, административном, арбитражном) содержится разная трактовка, когда производство должно быть остановлено.

"Наша инициатива формирует единый подход к обеспечению процессуальных прав для мобилизованных и добровольцев, служащих Минобороны, Росгвардии, полиции, ФСБ, МЧС, прокуратуры, Следственного комитета РФ и иных органов", - пишет Турчак.

Госдума Совфед Андрей Турчак
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