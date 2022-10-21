В Думе сообщили, что почти 10 тыс. мобилизованных вернули домой

Фото: URA.RU/ТАСС

Москва. 21 октября. INTERFAX.RU - Порядка 10 тысяч мобилизованных по стране вернули домой по разным причинам, сообщил председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов журналистам в пятницу в ходе посещения Петербурга.

Картаполов уточнил, что в случае ошибочной мобилизации проводится разбирательство.

"Безусловно, если такие случаи есть, по ним проводится разбирательство, и, конечно, человека будут возвращать", - сказал он.

Картаполов сообщил, в Петербурге продолжается частичная мобилизация. По его сведениям, она идет в соответствии заданием, которое получил город, и план успешно выполняется.

Президент РФ Владимир Путин ранее подписал указ о частичной мобилизации в РФ. Мобилизационные мероприятия начались 21 сентября.

Министр обороны России Сергей Шойгу сообщал, что в рамках частичной мобилизации призовут 300 тыс. резервистов.

14 октября Путин заявил, что мобилизацию планируют завершить в течение двух недель.