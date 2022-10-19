Выплаты работодателей мобилизованным сотрудникам могут освободить от НДФЛ

Москва. 19 октября. INTERFAX.RU - Группа депутатов внесла в парламент законопроект, который предлагает освободить суммы единовременных выплат работодателей в адрес мобилизованных сотрудников или членов их семей, но с лимитом не более 200 тысяч рублей на человека.

Документ (№216303-8) опубликован в электронной базе данных парламента, его авторами стали Андрей Марков ("Единая Россия") и Владимир Кошелев (ЛДПР).

Авторы напоминают, что только материальная помощь на сумму до 4 тыс. руб. не облагается НДФЛ. Кроме того, не облагается НДФЛ выплаты на погребение и рождение ребенка (лимит 50 тыс. на ребенка).

"То есть с компенсации на одежду и другие расходы мобилизованного в настоящее время придется начислить и удержать НДФЛ, сверх выплачиваемой суммы заплатить немалую сумму из бюджета организации на страховые взносы, что удерживает работодателей от выплат", - говорится в пояснительной записке.

В случае принятия закон вступит в силу со дня официального опубликования.