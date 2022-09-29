ЦБ РФ продлил ограничения на переводы средств за рубеж еще на полгода

Фото: Zuma/ТАСС

Москва. 29 сентября. INTERFAX.RU - Банк России продлил ограничения по выводу денег за рубеж еще на полгода - до 31 марта 2023 года, говорится в сообщении регулятора.

Граждане России и дружественных стран по-прежнему смогут переводить в течение месяца на любые счета в зарубежных банках до $1 млн, по системам денежных переводов - не более $10 тыс. (или эквивалент в другой иностранной валюте). Суммы переводов определяются по официальному курсу иностранных валют к рублю на дату получения банком поручения об операции.

Физлица-нерезиденты, работающие в России, могут перевести за рубеж средства в размере заработной платы. Такая возможность есть у представителей как дружественных, так и недружественных стран.

Для физлиц-нерезидентов из недружественных стран, не работающих в России, а также юрлиц из этих государств сохраняется полный запрет на перевод средств за рубеж.

Эти ограничения, первоначально введенные в марте, действовали до 30 сентября 2022 года включительно.

ЦБ существенно повысил лимит на перевод физлицами-резидентами и гражданами дружественных стран средств за рубеж - до $1 млн со $150 тысяч - с 1 июля 2022 года.