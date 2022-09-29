Поиск
Реклама20idei.ru
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 17:33

ЦБ РФ продлил ограничения на переводы средств за рубеж еще на полгода

ЦБ РФ продлил ограничения на переводы средств за рубеж еще на полгода
Фото: Zuma/ТАСС

Москва. 29 сентября. INTERFAX.RU - Банк России продлил ограничения по выводу денег за рубеж еще на полгода - до 31 марта 2023 года, говорится в сообщении регулятора.

Граждане России и дружественных стран по-прежнему смогут переводить в течение месяца на любые счета в зарубежных банках до $1 млн, по системам денежных переводов - не более $10 тыс. (или эквивалент в другой иностранной валюте). Суммы переводов определяются по официальному курсу иностранных валют к рублю на дату получения банком поручения об операции.

Физлица-нерезиденты, работающие в России, могут перевести за рубеж средства в размере заработной платы. Такая возможность есть у представителей как дружественных, так и недружественных стран.

Для физлиц-нерезидентов из недружественных стран, не работающих в России, а также юрлиц из этих государств сохраняется полный запрет на перевод средств за рубеж.

Эти ограничения, первоначально введенные в марте, действовали до 30 сентября 2022 года включительно.

ЦБ существенно повысил лимит на перевод физлицами-резидентами и гражданами дружественных стран средств за рубеж - до $1 млн со $150 тысяч - с 1 июля 2022 года.

ЦБ РФ Банк России Центробанк
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

ЦБ счел, что дивиденды "Газпрома" помогут закрыть часть выпавших доходов бюджета

Продлены ограничения на переводы за рубеж средств нерезидентов из недружественных стран

ЦБ разрешил юрлицам покупать акции "недружественных" эмитентов без ограничений

ЦБ разрешил юрлицам покупать акции "недружественных" эмитентов без ограничений

Минфин перечислил НРД 5,9 млрд руб. для выплаты купона по евробондам "Россия-2035"

Минфин перечислил НРД 5,9 млрд руб. для выплаты купона по евробондам "Россия-2035"

LME начала обсуждать возможный запрет новых поставок металла из России

LME начала обсуждать возможный запрет новых поставок металла из России

В Турции прорабатывают другие варианты платежных карт для россиян вместо "Мира"

В Турции прорабатывают другие варианты платежных карт для россиян вместо "Мира"

Бизнес ФРГ опасается скорой волны банкротств при дальнейшем подорожании нефти и газа

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });