ЦБ не будет вмешиваться в политику банков по установке спредов по курсам валют

Москва. 28 октября. INTERFAX.RU - Увеличение в последнее время спредов на продажу и покупку наличной валюты в банках стало следствием ограничения поступления наличной валюты в страну, вмешиваться в их установление банками Банк России не планирует, сообщила на брифинге председатель ЦБ Эльвира Набуиллина.

"Спреды на продажу и покупку наличной валюты увеличились, это отражает тот факт, что мы столкнулись с серьезными ограничениями по поступлению наличной валюты в нашу страну. И поэтому здесь банки сами устанавливают эти спреды в зависимости от того, сколько валюты им продают граждане, за сколько они готовы продать обратно эту валюту", - сказала она, комментируя существенный рост спредов, которые иногда достигают двух раз.

"Мы не собираемся в это вмешиваться, потому что это позволяет балансировать спрос и предложение наличной валюты со стороны граждан и бизнеса", - отметила Набиуллина