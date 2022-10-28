Поиск
Реклама20idei.ru
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:57

ЦБ не будет вмешиваться в политику банков по установке спредов по курсам валют

Москва. 28 октября. INTERFAX.RU - Увеличение в последнее время спредов на продажу и покупку наличной валюты в банках стало следствием ограничения поступления наличной валюты в страну, вмешиваться в их установление банками Банк России не планирует, сообщила на брифинге председатель ЦБ Эльвира Набуиллина.

"Спреды на продажу и покупку наличной валюты увеличились, это отражает тот факт, что мы столкнулись с серьезными ограничениями по поступлению наличной валюты в нашу страну. И поэтому здесь банки сами устанавливают эти спреды в зависимости от того, сколько валюты им продают граждане, за сколько они готовы продать обратно эту валюту", - сказала она, комментируя существенный рост спредов, которые иногда достигают двух раз.

"Мы не собираемся в это вмешиваться, потому что это позволяет балансировать спрос и предложение наличной валюты со стороны граждан и бизнеса", - отметила Набиуллина

Банк России Эльвира Набиуллина
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Шойгу заявил, что отправка граждан в войска в рамках частичной мобилизации завершена

Шойгу заявил, что отправка граждан в войска в рамках частичной мобилизации завершена

ЦБ анализирует риски появления в России траншевой ипотеки

Петербург завершил основные мероприятия по частичной мобилизации

Nokian Tyres продаст активы в РФ "Татнефти"

Nokian Tyres продаст активы в РФ "Татнефти"

Набиуллина исключила принудительную конвертацию валюты граждан в рубли

Ситибанк планирует продать портфель розничных кредитов банку "Уралсиб"

Трехсторонние переговоры Путина, Алиева и Пашиняна состоятся 31 октября в Сочи

Трехсторонние переговоры Путина, Алиева и Пашиняна состоятся 31 октября в Сочи

Застройщики с 2023 года смогут получать участки без справки "о безрудности" от Роснедр

Застройщики с 2023 года смогут получать участки без справки "о безрудности" от Роснедр

Число зарегистрированных безработных в РФ за неделю сократилось на 11 тыс. человек

В Exxon заявили, что решение о создании оператора "Сахалина-1" нарушило их права в СРП

В Exxon заявили, что решение о создании оператора "Сахалина-1" нарушило их права в СРП
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });