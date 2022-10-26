Глава "Газпром межрегионгаза": Главный для нас день - когда вся страна отбирает газ в максимальном объеме

Сергей Густов рассказал о результатах догазификации

Сергей Густов

Москва. 26 октября. INTERFAX.RU - Как нужно скорректировать регулирование газового рынка, как догазификация влияет на экономику и как себя чувствуют отрасли - потребители газа в нынешних условиях в интервью "Интерфаксу" рассказал генеральный директор "Газпром межрегионгаза" Сергей Густов.

- Догазификация стартовала около полутора лет назад, тогда же была внедрена новая модель газификации страны. Насколько эффективной она оказалась и каковы фактические результаты?

- Мы кратно, в 4-5 раз, увеличили темпы газификации по сравнению с 2021 годом: по протяженности распределительных газопроводов, количеству подключенных абонентов. Уже сегодня 345 тысяч домовладений получили газ до границ земельных участков, а к концу года (поскольку будут построены внутрипоселковые сети) эта цифра вырастет до 500 тысяч. Колоссальнейшая работа, уникальная по объему.

Раньше "Газпром" строил от магистральной трубы газопровод-отвод, газораспределительную станцию и межпоселковый газопровод до границы города. Внутри города местная власть должна была построить газопроводы по улицам - к котельным, домам, а человек - отвод к своему дому. Сколько участников процесса! А сейчас все эти этапы - обязанность Единого оператора газификации (ЕОГ), компании "Газпром газификация" - от магистрального газопровода до границ земельного участка заявителя.

До настоящего момента газовики и регионы боролись за синхронизацию: мы построили трубу, а инфраструктуры внутри поселка нет. А сегодня, к моменту, когда мы заканчиваем какой-то межпоселковый газопровод, мы уже точно строим внутрипоселковые сети и готовы подключить столько абонентов, сколько будет заявок.

Вопросы синхронизации снялись сами собой. Вот пример города Волосово в Ленинградской области. Там 25 улиц, на них живут люди в многоквартирных домах. Газифицировано было три улицы (и формально город считался газифицированным), а по другим улицам не было построено трубопроводов. Сегодня строит газопроводы по всем основным улицам и от каждого уличного газопровода делает отводы к домам-заявителям ЕОГ за деньги "Газпрома".

Еще пример - Ивановская область. Когда ЕОГ принял задачу по строительству внутрипоселковых газопроводов, выяснилось, чтобы построить газопроводы по всем улицам в газифицированных населенных пунктах небольшой Ивановской области, нужно почти 5 млрд рублей. "Газпром" инвестирует эти деньги. Сегодня строятся газопроводы по всем улицам населенных пунктов Ивановской области, а к концу года почти от всех этих уличных газопроводов люди, которые подали заявку и заключили договор, получат газ на границе земельного участка.

Или вот были мы недавно в Карелии в поселке Мегрега. Сто домов, к восьмидесяти домам провели газ, подключился один дом. Соседи спрашивают этого человека: "А тебе правда, бесплатно построили? И прямо до дома? Удобно тебе?" А дальше история завертелась: сосед рассказывает соседу, процесс пошел.

Сейчас потребителю вообще ничего не нужно делать - нужно написать заявление, принести три документа: паспорт, СНИЛС и свидетельство о собственности на дом, и газ будет на границе земельного участка. Останется только купить плиту, котел, счетчик, газовый анализатор, и пользоваться газом в быту.

- Несмотря на всю пропаганду кампании догазификации, люди принимают решения на основе "сарафанного радио"?

- В случае Карелии вся деревня отапливалась дровами. Все привыкли, дома стоят по 100 лет, уклад такой. "Как так - газ? Ничего себе, топить не надо?! А это безопасно?" - вот как рассуждают там люди.

Необходимость перейти на газ, использовать его повсеместно - это должно войти в сознание людей. В Орловской области, где мы были только что, газифицировали последний дом в населенном пункте Максимовское. 99 уже подключены, а вот сотый дом - последний - был негазифицирован. Там люди исторически знают, что такое газ, в свое время Орловская область была в лидерах газификации, уровень газификации 95-96%. Или для сравнения Приозерск: год назад его газифицировали. Приозерский район - последний в Ленинградской области, куда пришел природный газ. В первый год мы подключили к газу в городе только котельную, потому что владельцы частных домов нам говорили: "Ну посмотрим, посмотрим, как это с газом".

А с газом же действительно безопасно, дешево, экономично, экологично. И самое главное, дом можно оставить (в холода ты не можешь уехать, если в доме твердотопливный котел, надо ведь печку топить).

Газ с учетом нынешних технологий, хорошей автоматики и компактных газовых котлов - это очень надежное решение. Газом в нашей северной стране надо пользоваться, у нас минус 40 бывает. Мы - страна с самыми крупными в мире запасами газа. Страна, которая производит большое количество газового топлива, и, конечно, эта программа газификации и догазификации - революция с точки зрения изменения топливного баланса. Газ больше всего нужен сельским территориям, чтобы выравнивалась жизнь между селом и городом.

- А если говорить об экономике, больших производствах?

- Газ важен для развития промышленности. Например, много цементных заводов строилось раньше на угле. А при переходе на газ себестоимость продукции становится меньше. Вот в этом году в Рязани подвели газ к цементному заводу, сейчас занимаемся подключением. Новый газопровод сдадим в четвертом квартале 2022 года, и предприятие сразу же станет с более низкой себестоимостью. Или металлургия: выпуск на производствах, например, Белгородской области горячебрикетированного железа - восстановление железа на газе - значительно снижает себестоимость производства. Или электроэнергетика: в прошлом году перевели в Воркуте на газ ТЭЦ и центральную водогрейную котельную. И когда мы провели туда газ, себестоимость выработки электроэнергии стала меньше, улучшилась экология в шахтерских поселках.

Что еще? Деревообработка. В Архангельской области, где делают качественную доску заданной влажности, мы подключаем новый сушильный комплекс. Сельское хозяйство: зерносушилки на газе (есть свежие примеры в Саратовской, Орловской области, в Сибири) - это совершенно другое качество продукта. Такие сушилки в разы лучше, чем те, что работают на дизельном топливе или солярке. И этот список можно продолжить.

Я не знаю отрицательных моментов использования газа в быту и на производстве.

- Как чувствует себя экономика страны по отраслям, по крупнейшим отраслям потребления?

- Отвечая прямо на ваш вопрос, хочу обозначить, что экономика чувствует себя хорошо. Мы осуществляем поставку газа 280 тыс. покупателям-юрлицам (по 328 тыс. договорам), около 200 из них являются крупными холдингами.

Мы видим колебания потребления, связанные с погодными условиями, и понимаем, как по градусам один год отличается от другого. Но со стороны газоемких секторов с хорошим газопотреблением мы видим устойчивый рост газопотребления на внутреннем рынке.

Российское газопотребление растет из года в год, и это говорит, что наша промышленность развивается. Растет потребление в электроэнергетике, теплоэнергетике, производстве минеральных удобрений. Население - наш приоритет, но там потребление минимальное, и за счет населения прирост небольшой, а новые предприятия и развитие производств дают серьезный прирост.

У нас подписаны предварительные договоры на почти 25 млрд кубометров газа с новыми покупателями в России на ближайшие годы. Есть более дальний перспективный план - на 59 млрд кубов (с определенными условиями, техническими заданиями). И это не наша аппроксимация, а конкретные покупатели.

- Сколько большая газификация потребовала от вас нанять сотрудников? Где вы их берете? Какие это специальности?

- Во-первых, у нас большой коллектив: более 150 тыс. сотрудников - это сварщики, монтажники, проектировщики. Во-вторых, мы привлекли большое количество подрядчиков: свыше 500 организаций.

Мы сами приобрели очень много техники, потому что понимаем, что она будет работать как минимум до конца 2030 года! И собственного персонала мы приняли дополнительно около 20 тысяч человек - это те, кто работает по договору подряда для догазификации.

У нас сейчас нет проблем ни с количеством бригад, ни с количеством техники. Все обеспечены материально-техническими ресурсами. Мы не испытываем сложности в поставке материально-технических ресурсов на стройке, начиная от трубы, заканчивая задвижкой. Потому что наши основные производители, которые, например, делают задвижки (по этому направлению 12 производств в России), сейчас не покладая рук работают в три смены для того, чтобы обеспечить программу газификации. Так совпало, что их загрузка в три смены ровно обеспечивает нас необходимой продукцией.

До 2026 года "Газпром" потратит на газификацию 1 трлн рублей, этот триллион - инвестирование в экономику Российской Федерации.

- Почему введение обновленных "Правил поставки газа" отложено на полгода?

- Мы считаем, что вступление в силу новых "Правил поставки газа в РФ", очень важного для нас документа, было перенесено с целью недопущения пробелов в регулировании.

Есть вопросы, связанные с наделением органов исполнительной власти субъектов РФ полномочиями по утверждению графиков перевода потребителей на альтернативные виды топлива и графиков ограничения снабжения газом покупателей.

Стоит отметить, что новые Правила поставки газа не в полной мере учитывают предложения поставщика, компании "Газпром межрегионгаз". Например, нормативное закрепление гарантий отбора заявленных объемов газа. Мы хотим, чтобы у нас не заказывали газа больше, чем его возьмут. Это для нас дополнительная нагрузка, когда мы резервируем дополнительные мощности. В электроэнергетике, если хочется забронировать мощности, заплати и потребляй сколько хочешь. А в газе почему-то этот принцип не действует.

Не описан порядок учета, когда газ идет от нескольких поставщиков, как учесть потребленные объемы? Почему надо их рассчитывать в ущерб кому-то? Я сейчас не говорю про свою компанию, я говорю про ущерб любому из поставщиков. Опишите методику: в какой пропорции мы будем делить эти объемы, может быть, согласно заявленным объемам договоров?

Необходимо сужение допустимого диапазона суточной неравномерности отбора в целях стабилизации режимов работы единой системы газоснабжения России. Для нас самый главный день - это день, когда вся страна отбирает газ в максимальном объеме. Это зимний пик, момент, когда система должна выдержать и обеспечить всех потребителей газа за счет избыточных газотранспортных мощностей, больших мощностей по хранению газа. И сужение допустимого диапазона суточной неравномерности отбора в целях стабилизации режимов работы ЕСГ - для нас очень серьезный и важный вопрос.

В связи с переносом сроков вступления в силу документа мы думаем, что будет продолжена работа по его доработке. Мы ходим, проявляем инициативу, участвуем в рабочей группе - нас слышат.

Кстати, пример совместного и конструктивного решения вопросов - работа над поправками в 69-ФЗ "Закон о газоснабжении". В прошлом году ввели понятие Единого оператора газификации и многие новеллы, которые упростили порядок правоприменения в газоснабжении.

- Как раз год назад во время газового форума шло обсуждение нового проекта правил... Ваши предложения по принципу "бери или плати" при принятии документа сильно видоизменились. Наверное, надо поискать потребителя, который удовлетворяет прописанным условиям в новых правилах. А на практике - удается ли вам внедрять и применять этот механизм?

- Да. Включаем, разговариваем, особенно с крупными потребителями. Они как правило не отказываются от этого механизма. Потому что с ними возникает необходимость качественного планирования работы магистрального транспорта, объектов добычи и распределительных газопроводов. У нас сейчас где-то больше трети законтрактованных объемов на будущий период уже по договорам take or pay - "бери или плати". Мы широко используем эту практику, и мудрые, понимающие руководители, у кого намерения четкие, подкрепленные будущими инвестициями и проработанными контрактами, идут на такие условия.

- Энергетикам удалось добиться, чтобы их take or pay в новой редакции правил не касался. А удаётся ли с ними выходить на такие договоры?

- У нас самой крупной газопотребляющей отраслью является электроэнергетика, на долю которой приходит 32,5% всего российского потребления. А если сложить еще с теплоснабжающими организациями (ТСО), это больше 46% от общего потребления.

И, конечно, я понимаю, что многое зависит от погодных условий. Но мы все-таки за то, чтобы и эти предприятия планировали свое газопотребление, потому что их ошибки сильно заметны для нашего планирования внутри года. Мы будем предпринимать попытки для того, чтобы новые договоры с предприятиями электро- и теплоэнергетики заключались на таких условиях.

- Газовая отрасль уже лет десять как не применяет "График 1". Но вы говорите, что в "Правилах поставки газа" надо еще четче прописать условия перевода на резервное топливо. Конечно, аварийные ситуации - это одно. Если мы говорим в принципе о росте доли частных потребителей, комбыта в балансе и дальнейшем росте температурной волатильности - не надо ли потребителям все же готовиться к возможным "графикам"?

- Есть категория потребителей, которых мы не сможем ограничить, когда везде вдруг станет сильно холодно. Это коммунально-бытовые предприятия, население, котельные первой категории, которые отапливают те же самые роддома, образовательные учреждения. И здесь главным балансирующим потребителем у нас станут предприятия и электроэнергетики, потому что они имеют резервное топливо - смогут и неделю, и две, и три поработать на других видах топлива. Как правило, у них есть котлы, которые находятся в горячем резерве на мазуте.

Но я хотел бы обратить ваше внимание, что в "Правилах поставки газа" были закреплены условия перехода на "График-1 и 2" (при похолодании и при аварийной ситуации). Тогда как в некоторых субъектах сегодня мы наблюдаем, что некоторые предприятия, в том числе и ТСО, из этого графика исключают. Что в свою очередь сужает для нас коридор принятия решений. Конечно, мы с этим боремся.

Каждый раз при подготовке к отопительному сезону мы докладываем об оформлении "Графиков №1 и №2", для того чтобы был зазор для маневра, для принятия решений в нашей северной стране. Я не знаю, что произойдет, если заморозить какой-нибудь крупный город. Это же подобно катастрофе! Поэтому те вещи, которые мы отстаиваем в правительстве, касаются вопросов энергетической безопасности нашей страны.

- Регулярно в отрасли звучат предложения перейти на учет газа в энергетических единицах. Полезны ли такие предложения?

- Стратегически, конечно, нужно покупать энергию - килоджоули, миллионы британских термических единиц.

Но перед нами сейчас, в 2022 году, стоит другая задача, более приземленная. Нам нужно всем поставить узлы учета с термокоррекцией. Потому что объем поставляемого газа очень зависит от температуры наружного воздуха: тепло или холодно, количество газа в объеме разное.

Нам хотя бы это внедрить - чтобы каждому человеку выставлять счет за тот объем газа, который он фактически потребил. А потом перейдем уже к удельной теплотворной способности единицы объема...

Вот кто, по-вашему, должен мерить товар?

- Конечно, продавец.

- А сейчас знаете, кто его мерит?

- Покупатель?

- И в этом всё дело! Я уже который год всех призываю: "Дайте мне, продавцу, возможность установить узел учёта такой, какой я хочу. Поручите мне, чтобы я, как продавец, имел возможность установки узлов учёта, и законодательно закрепите за мной эту обязанность!".

А то получается, что газ продаю я, а узел учёта покупаете вы. Причем желая сэкономить, как правило, покупаете дешевый, без телеметрии, без термокоррекции, без ничего вообще! Без отсекающего клапана на случай утечки газа в доме... Ясно, что вам, на первый взгляд, выгоднее купить счетчик за 3 тысячи рублей, а не за 10 тысяч... Но, когда вы установите счетчик, на котором только глазами можно посмотреть, сколько кубиков "проехало", вам надо будет передавать показания счетчика по телефону или лично. А если вы забыли, не позвонили - не передали, мы вам начислили по среднему, а потом вы обращаетесь за корректировкой... И друг за другом ходим - кружим!...

А я себе установил счетчик за 12 тысяч, который оборудован всем - и телеметрией, и термокоррекцией. С таким счетчиком газ можно продавать онлайн - надежно, и рассчитываться просто. Легче и удобнее, чем даже платеж за мобильную связь, например.

- Большая газификация увеличивает число потребителей, с другой стороны, вы говорили раньше, что параллельно растет эффективность использования газа, а значит, удельное потребление может снижаться. Какой тренд в итоге перевешивает?

- Самую силу набрали мероприятия по энергоэффективности. Большая электроэнергетика и теплоэнергетика действительно экономят природный газ, повышая КПД установок.

Я еще когда-то давно, лет 10 назад говорил, что мы "добываем" газ в Петроградском районе Санкт-Петербурга за счет того, что мы построили новые автоматизированные котельные там, и Петроградский район для отопления стал потреблять на 30 млн куб. м газа меньше при предоставлении более качественной услуги по теплоснабжению. Те же самые гигакалории - меньшим количеством газа, и эта программа энергоэффективности в стране набрала уже обороты.

С другой стороны, есть прирост газопотребления за счет количества людей, строительства новых микрорайонов. Расселяются коммуналки, жизнь людей становится лучше, у всех отдельные квартиры.

И в итоге эти разнонаправленные процессы нивелировались. Если вы посмотрите ретроспективу лет на двадцать назад, последние годы мы практически находимся на одной линии. Есть колебания больше, меньше, которые связаны только с аномальными холодами или какими-нибудь экономическими катаклизмами, как, например, 2008 год. А так - почти прямая линия.