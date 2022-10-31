Глава Минсельхоза заявил, что РФ готова полностью заместить украинское зерно на мировом рынке

Москва. 31 октября. INTERFAX.RU - Россия готова безвозмездно поставить беднейшим странам до 500 тыс. тонн зерна в ближайшие четыре месяца и в целом - полностью заместить украинское зерно на мировом рынке по приемлемым ценам, заявил глава Минсельхоза РФ Дмитрий Патрушев.

В субботу Минобороны РФ заявило о приостановке соглашения по вывозу зерна из портов Украины.

"С учетом того, что Россия всегда была и остается надежным партнером и готова обеспечить мир необходимым объемом продовольствия, наша страна готова в ближайшие четыре месяца безвозмездно поставить беднейшим странам до 500 тыс. тонн зерновых. В том числе, мы это будем делать с участием нашего надежного партнера - Турции", - сказал Патрушев в эфире "России 24" (ВГТРК).

"Если смотреть на ситуацию в целом, то с учетом урожая нынешнего года Российская Федерация полностью готова заместить украинское зерно и осуществлять поставки по приемлемым ценам всем заинтересованным странам", - отметил он.

По его словам, зерновая сделка "не только не решила проблемы нуждающихся стран, но и даже в каком-то смысле их усугубила".

"Мы видим, куда направлялись суда из Украины, - это Италия, Испания, Нидерланды. <...> По некоторым грузам, особенно по рапсу, по кукурузе, по соевым бобам доля стран ЕС составляет от 60% до 100%. То есть вовсе не те государства, которые реально испытывают острую потребность в продовольствии и ранее традиционно закупали украинскую продукцию", - сказал глава российского Минсельхоза.

Кроме того, сами поставки в рамках зерновой сделки были несущественны и не могли оказать заметное влияние на ситуацию в мире, считает он. По оценке Минсельхоза, за три с небольшим месяца действия сделки нуждающимся странам было поставлено порядка 500 тыс. тонн зерновых. При этом основной объем зерна беднейшие страны купили у Украины за свой счет, заявил Патрушев.

Министр добавил, что в РФ уже собрано 150 млн тонн зерна. Экспортный потенциал в текущем сезоне оценивается в более 50 млн тонн.

Первый зампред комитета Госдумы по экономике Надежда Школкина заявила журналистам, что РФ при наличии достаточного количества зерна готова поставлять его дружественным странам, причем часть его - в виде гуманитарной помощи. "В принципе, поставка зерна за рубеж позволит также снизить давление на внутренний зерновой рынок и тем самым несколько повысить доходность сельхозпроизводителей, поможет стабилизировать цены на зерно на внутреннем рынке", - сказала она.

"Мы понимаем уровень ответственности, который ложится на экспортеров российского зерна в результате прекращения зерновой сделки. Мы готовы выполнять свою гуманитарную миссию и снабжать зерном нуждающиеся страны, несмотря на провокации и санкционные барьеры", - заявил председатель правления Союза экспортеров зерна Эдуард Зернин (его мнение размещено в телеграм-канале объединения).

"Можно сказать, что наши экспортеры, и российские и международные, понемногу адаптируются к работе в условиях скрытых санкций. Предварительные итоги октября вселяют в нас уверенность, что Россия реализует в этом сезоне свой экспортный потенциал, российское зерно дойдет до нуждающихся стран в требуемых им объемах", - подчеркнул он.

По данным Союза, российские экспортеры, по предварительным итогам октября, сократили разрыв по отгрузкам с прошлым сезоном до 5%. В результате "зерновой дипломатии" многие страны серьезно увеличили закупки российского зерна в текущем сезоне. "Мы могли бы поставлять еще больше, если бы исчезли барьеры в области фрахта, расчетов и торгового финансирования, к которым добавилась откровенная дискриминация в профессиональном сообществе", - говорится в сообщении Союза.