Поиск
Реклама20idei.ru
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:05

Глава Минсельхоза заявил, что РФ готова полностью заместить украинское зерно на мировом рынке

Москва. 31 октября. INTERFAX.RU - Россия готова безвозмездно поставить беднейшим странам до 500 тыс. тонн зерна в ближайшие четыре месяца и в целом - полностью заместить украинское зерно на мировом рынке по приемлемым ценам, заявил глава Минсельхоза РФ Дмитрий Патрушев.

В субботу Минобороны РФ заявило о приостановке соглашения по вывозу зерна из портов Украины.

В РоссииМИД РФ заявил о запланированных контактах с Турцией и ООН по "зерновой сделке"Читать подробнее

"С учетом того, что Россия всегда была и остается надежным партнером и готова обеспечить мир необходимым объемом продовольствия, наша страна готова в ближайшие четыре месяца безвозмездно поставить беднейшим странам до 500 тыс. тонн зерновых. В том числе, мы это будем делать с участием нашего надежного партнера - Турции", - сказал Патрушев в эфире "России 24" (ВГТРК).

"Если смотреть на ситуацию в целом, то с учетом урожая нынешнего года Российская Федерация полностью готова заместить украинское зерно и осуществлять поставки по приемлемым ценам всем заинтересованным странам", - отметил он.

По его словам, зерновая сделка "не только не решила проблемы нуждающихся стран, но и даже в каком-то смысле их усугубила".

"Мы видим, куда направлялись суда из Украины, - это Италия, Испания, Нидерланды. <...> По некоторым грузам, особенно по рапсу, по кукурузе, по соевым бобам доля стран ЕС составляет от 60% до 100%. То есть вовсе не те государства, которые реально испытывают острую потребность в продовольствии и ранее традиционно закупали украинскую продукцию", - сказал глава российского Минсельхоза.

Кроме того, сами поставки в рамках зерновой сделки были несущественны и не могли оказать заметное влияние на ситуацию в мире, считает он. По оценке Минсельхоза, за три с небольшим месяца действия сделки нуждающимся странам было поставлено порядка 500 тыс. тонн зерновых. При этом основной объем зерна беднейшие страны купили у Украины за свой счет, заявил Патрушев.

Министр добавил, что в РФ уже собрано 150 млн тонн зерна. Экспортный потенциал в текущем сезоне оценивается в более 50 млн тонн.

В РоссииВоенные РФ заявили об использовании "зернового коридора" для атаки на корабли ЧФЧитать подробнее

Первый зампред комитета Госдумы по экономике Надежда Школкина заявила журналистам, что РФ при наличии достаточного количества зерна готова поставлять его дружественным странам, причем часть его - в виде гуманитарной помощи. "В принципе, поставка зерна за рубеж позволит также снизить давление на внутренний зерновой рынок и тем самым несколько повысить доходность сельхозпроизводителей, поможет стабилизировать цены на зерно на внутреннем рынке", - сказала она.

"Мы понимаем уровень ответственности, который ложится на экспортеров российского зерна в результате прекращения зерновой сделки. Мы готовы выполнять свою гуманитарную миссию и снабжать зерном нуждающиеся страны, несмотря на провокации и санкционные барьеры", - заявил председатель правления Союза экспортеров зерна Эдуард Зернин (его мнение размещено в телеграм-канале объединения).

"Можно сказать, что наши экспортеры, и российские и международные, понемногу адаптируются к работе в условиях скрытых санкций. Предварительные итоги октября вселяют в нас уверенность, что Россия реализует в этом сезоне свой экспортный потенциал, российское зерно дойдет до нуждающихся стран в требуемых им объемах", - подчеркнул он.

По данным Союза, российские экспортеры, по предварительным итогам октября, сократили разрыв по отгрузкам с прошлым сезоном до 5%. В результате "зерновой дипломатии" многие страны серьезно увеличили закупки российского зерна в текущем сезоне. "Мы могли бы поставлять еще больше, если бы исчезли барьеры в области фрахта, расчетов и торгового финансирования, к которым добавилась откровенная дискриминация в профессиональном сообществе", - говорится в сообщении Союза.

Минсельхоз Дмитрий Патрушев
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Генштаб РФ заявил, что солдаты-срочники осеннего призыва не будут привлечены к СВО

Что произошло за день: воскресенье, 30 октября

Военные РФ заявили об использовании "зернового коридора" для атаки на корабли ЧФ

Четыре россиянки погибли во время давки в Сеуле

Пандемия коронавируса

В РФ за сутки COVID-19 диагностировали у 6 803 человек

В РФ за сутки COVID-19 диагностировали у 6 803 человек

Правительство дополнило перечень недружественных России стран и территорий

В Генпрокуратуре РФ заявили, что не требовали блокировать домен коротких ссылок Telegram

В Генпрокуратуре РФ заявили, что не требовали блокировать домен коротких ссылок Telegram

Роскомнадзор исключил блокировку Telegram в России

Роскомнадзор ограничил доступ к странице домена коротких ссылок Telegram

ВСУ нанесли ракетный удар по переправе через Днепр у Антоновского моста в Херсоне

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });