Гособоронзаказ на 2022 год может быть уточнен под потребности армии в рамках СВО

Москва. 31 октября. INTERFAX.RU - Премьер-министр РФ Михаил Мишустин не исключил, что гособоронзаказ на 2022 год будет уточнен под потребности Вооруженных сил РФ в рамках специальной военной операции.

"Убежден, что надо корректировать механизмы управления, создать жесткую систему контроля. Должны быть составлены подробные планы-графики под каждую номенклатуру и каждое предприятие-изготовителя, при необходимости подготовлены предложения по уточнению государственного оборонного заказа и профильных документов, включая те, которые координируют поставки сырья и необходимых комплектующих", - сказал Мишустин в понедельник в ходе заседания координационного совета по обеспечению потребностей Вооруженных сил.

"В равной степени это касается ремонтно-восстановительных, строительно-монтажных и иных работ на объектах профильной инфраструктуры социально-бытового назначения, а также логистики, транспорта и связи", - добавил он.

Премьер подчеркнул, что важно настроить обратную связь производителей и потребителей, "чтобы те, кто выпускают продукцию, оперативно получали отклик, как ее нужно усовершенствовать, чтобы наши защитники могли решать свои задачи более эффективно".

Мишустин попросил министра обороны Сергея Шойгу и руководителей МВД, МЧС и Росгвардии доложить о формировании потребностей в недостающих работах и услугах в натуральном и денежном выражении, а также представить свои предложения по конкретизации целевых заданий.

Ранее президент РФ Владимир Путин поставил задачу существенно нарастить темп работы по обеспечению потребностей ВС РФ. Мишустин сообщил, что правительству в короткие сроки предстоит завершить формирование соответствующих целевых заданий по ключевым направлениям.