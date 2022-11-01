Херсонскую область с начала эвакуации покинули 80 тыс. жителей

Москва. 1 ноября. INTERFAX.RU - С момента начала массовой эвакуации Херсонскую область покинули около 80 тыс. жителей, сообщили в Службе ГО и ЧС по региону.

"Выезжающие находятся под бдительным присмотром МЧС с момента погрузки на теплоходы в речпорту... На сегодняшний день из области выехало порядка 80 тысяч граждан, и это число продолжает расти", - говорится в телеграм-канале Службы.

Там уточнили, что по прибытии в другие регионы России людей размещают в санаториях и отелях, их обеспечивают всем необходимым. Необходимые документы эвакуированные могут оформить в многофункциональных центрах.

В понедельник власти Херсонской области объявили о расширении зоны эвакуации еще на 15 км, в нее вошли населенные пункты семи муниципальных округов на левой стороне Днепра. Врио губернатора региона Владимир Сальдо объяснил это решение опасностью затопления территории Херсонской области из-за возможного прорыва дамбы Каховской ГЭС.

О массовом перемещении жителей области на левый берег Днепра было объявлено 18 октября. Причиной стали постоянные обстрелы населенных пунктов, в том числе Херсона, со стороны ВСУ. По последним данным властей региона, на правом берегу Днепра все еще могут оставаться до 170 тыс. человек.