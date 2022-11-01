Поиск
Реклама20idei.ru
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 00:06

Власти Херсонской области сообщили о попытке украинского наступления со стороны Никополя

Москва. 1 ноября. INTERFAX.RU - Украинские военные во вторник предприняли попытку наступления в Херсонской области со стороны Никополя, сообщил заместитель главы администрации региона Кирилл Стремоусов.

"Только что в районе Бериславского направления со стороны Никополя... попытались совершить наступление. Но были жестко отбиты, откатились обратно. Сейчас уточняем количество подбитой бронетехники и количество погибших", - сказал Стремоусов в видеообращении в своем телеграм-канале.

В РоссииХерсонскую область с начала эвакуации покинули 80 тыс. жителейЧитать подробнее

"Мы не говорим о большом крупномасштабном наступлении, но тем не менее попытки прорыва есть. Пока никто прорваться не может", - добавил чиновник.

Накануне Стремоусов сообщил о безуспешной попытке украинской армии прорвать оборону в Херсонской области на Бериславском направлении.

18 октября в регионе было объявлено о массовом перемещении жителей области на левый берег Днепра. Причиной стали украинские обстрелы населенных пунктов, в том числе Херсона. По последним данным властей, на правом берегу Днепра могут оставаться до 170 тыс. человек. Спасатели сообщили, что Херсонскую область с момента начала эвакуации покинуло порядка 80 тыс. человек.

31 октября власти объявили о расширении зоны эвакуации населения еще на 15 км, в нее вошли населенные пункты семи муниципальных округов на левой стороне Днепра. Врио губернатора региона Владимир Сальдо объяснил это решение опасностью затопления территории Херсонской области из-за возможного прорыва дамбы Каховской ГЭС.

Херсонская область Украина
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

"Победа" в декабре возобновит рейсы в Стамбул, Аланию и Анталию

"Победа" в декабре возобновит рейсы в Стамбул, Аланию и Анталию

В Кремле заявили, что указ о завершении частичной мобилизации не нужен

В Кремле заявили, что указ о завершении частичной мобилизации не нужен

На военную службу в рамках осеннего призыва отправятся 120 тыс. россиян

В районы боевых действий на Украине направлены 87 тыс. мобилизованных

Шойгу сообщил, что в ходе мобилизации из резерва призваны 300 тыс. человек

Шойгу сообщил, что в ходе мобилизации из резерва призваны 300 тыс. человек

Все авиакомпании России перешли на отечественные системы бронирования

Все авиакомпании России перешли на отечественные системы бронирования

Суд оштрафовал Wikimedia Foundation на 2 млн рублей за отказ удалить фейки об СВО

Суд оштрафовал Wikimedia Foundation на 2 млн рублей за отказ удалить фейки об СВО

Маск, купивший "Твиттер", вошел в топ-10 самых упоминаемых в СМИ персон по результатам октября

Добровольцы смогут подать заявление в военкоматы через Госуслуги

Дело Яшина о фейках об армии направлено прокурору для передачи в суд

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });