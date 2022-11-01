Власти Херсонской области сообщили о попытке украинского наступления со стороны Никополя

Москва. 1 ноября. INTERFAX.RU - Украинские военные во вторник предприняли попытку наступления в Херсонской области со стороны Никополя, сообщил заместитель главы администрации региона Кирилл Стремоусов.

"Только что в районе Бериславского направления со стороны Никополя... попытались совершить наступление. Но были жестко отбиты, откатились обратно. Сейчас уточняем количество подбитой бронетехники и количество погибших", - сказал Стремоусов в видеообращении в своем телеграм-канале.

"Мы не говорим о большом крупномасштабном наступлении, но тем не менее попытки прорыва есть. Пока никто прорваться не может", - добавил чиновник.

Накануне Стремоусов сообщил о безуспешной попытке украинской армии прорвать оборону в Херсонской области на Бериславском направлении.

18 октября в регионе было объявлено о массовом перемещении жителей области на левый берег Днепра. Причиной стали украинские обстрелы населенных пунктов, в том числе Херсона. По последним данным властей, на правом берегу Днепра могут оставаться до 170 тыс. человек. Спасатели сообщили, что Херсонскую область с момента начала эвакуации покинуло порядка 80 тыс. человек.

31 октября власти объявили о расширении зоны эвакуации населения еще на 15 км, в нее вошли населенные пункты семи муниципальных округов на левой стороне Днепра. Врио губернатора региона Владимир Сальдо объяснил это решение опасностью затопления территории Херсонской области из-за возможного прорыва дамбы Каховской ГЭС.