Зону эвакуации в Херсонской области увеличивают из-за угрозы прорыва дамбы ГЭС

Москва. 31 октября. INTERFAX.RU - Зона эвакуации в Херсонской области увеличивается в связи с угрозой прорыва дамбы Каховской ГЭС и затопления территорий, сообщил врио губернатора региона Владимир Сальдо.

"Принял решение о расширении зоны эвакуации на 15 километров от Днепра. Это касается населенных пунктов Новокаховского городского округа, Голопристанского, Алешкинского, Каховского, Горностаевского, Великолепетихского и Верхнерогачикского муниципальных округов", - сказал он в своем обращении в телеграм-канале.

У властей есть сведения "о подготовке Киевом массированного ракетного удара по плотине Каховской ГЭС", отметил он. "Существует непосредственная опасность затопления территории Херсонской области, массовых разрушений гражданской инфраструктуры и гуманитарной катастрофы", - заявил Сальдо.

По его словам, решение о расширении зоны эвакуации "позволит создать эшелонированную оборону, которая даст возможность отразить нападение украинских вооруженных формирований". "Армия России должна выполнить свою задачу, не создавая угрозы для мирного населения. Наш абсолютный приоритет - безопасность людей", - добавил он.

Сальдо также напомнил, что на всех жителей, которые будут эвакуированы вглубь Херсонской области, а также в другие российские регионы, правительство России распространяет программу помощи, которую ранее получали эвакуированные жители правобережной части Херсонщины, а именно: единовременную выплату в 100 тысяч рублей, а также возможность оформления жилищного сертификата на покупку жилья в России; местные органы власти окажут всю необходимую помощь.

"Прошу всех наших жителей сохранять спокойствие и хладнокровие, соблюдать все установленные правила по организованной эвакуации, быть собранными и избегать паники. В это трудное время каждый должен проявить гражданское мужество и выдержку", - добавил он.

18 октября из-за участившихся обстрелов с украинской стороны и угрозы прорыва дамбы Каховской ГЭС власти Херсонской области объявили о начале массового перемещения жителей на левый берег Днепра. О завершении основных мероприятий по эвакуации сообщили 28 октября. По последним данным, переехали на левый берег до 80 тысяч жителей Херсона и ближайших населенных пунктов. На правом берегу региона, по данным местных властей, могут оставаться до 170 тысяч человек.