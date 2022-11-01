Минцифры ищет способ легализовать использование зарубежного ПО без российских аналогов

Москва. 1 ноября. INTERFAX.RU - Минцифры РФ к концу ноября планирует разработать механизм для легализации использования не имеющего российских аналогов зарубежного ПО, правообладатели которого ушли из РФ; один из вариантов – создание спецсчетов для отчислений за использование таких продуктов. Об этом заявил глава Минцифры Максут Шадаев в ходе CNews Forum 2022.

По его словам, необходимо "вывести из-под удара" компании, которые в отсутствии конкурентоспособных российских аналогов вынуждены использовать зарубежное ПО "с определенным нарушением условий их правообладателей (ушедших из РФ - ИФ)". Но при этом в Минцифры осознают, что если "дать полную свободу" использования зарубежного ПО, это негативно отразится на российских разработчиках софта.

"Тут вопрос – как мы должны эту всю конструкцию построить. С одной стороны, чтобы добросовестные пользователи, не имея российской альтернативы, могли использовать зарубежные продукты с определенным нарушением авторских прав. С другой стороны, чтобы это не убило наш рынок. Вот этот баланс мы сейчас ищем. Мы понимаем необходимость того, чтобы дать российским компаниям использовать зарубежный софт с определенными отклонениями", - сказал Шадаев.

По его словам, рассматриваются различные варианты. Один из них – создание спецсчетов, куда пользователи могли бы отчислять средства за использование зарубежного софта, которые правообладатель сможет получить после возвращения в РФ.

"В том числе, существует схема, когда вы будете использовать этот софт и платить отчисления на спецсчет за его использование. Другое дело, что это будут деньги, которые не будет забирать правообладатель. Но если завтра или послезавтра правообладатель вернется, он сможет эти деньги забрать. Вот сейчас очень много разных таких нюансов в этой модели регулирования. Мы их обсуждаем. Надеюсь, до конца ноября придем к общему мнению", - сказал глава Минцифры.

"Какую-то систему легализации, какие-то, как мы называем, патенты на каперство, скорее всего, будем выдавать – по определенным правилам, по определенным условиям", - заключил министр.

В конце мая президент РФ Владимир Путин установил временный порядок для оплаты резидентами РФ вознаграждений "недружественным" иностранным правообладателям за использование результатов интеллектуальной деятельности и брендов и других средств индивидуализации: платежи должны осуществляться в рублях с использованием счетов типа "O", перевод средств с него за рубеж будет допустим с разрешения правительственной комиссии по осуществлению контроля за иностранными инвестициями в РФ.

Счета типа "О" на имя правообладателей будут открываться в уполномоченных банках, список которых определит правительство. Однако расчеты через счета типа "О" станут обязательными, если правообладатели публично поддержали санкции в отношении России либо во исполнение санкций запретили использовать свои товарные знаки, патенты и т.д. в России после 23 февраля 2022 года. Такой же порядок расчетов через счета типа "О" должен применяться в отношениях с правообладателями, которые после указанной даты прекратили, приостановили или существенно ограничили в России производство, поставку товаров, услуг для исполнения санкций или по иным причинам, не связанным с экономической целесообразностью.