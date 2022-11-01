Дело Яшина о фейках об армии направлено прокурору для передачи в суд

Москва. 1 ноября. INTERFAX.RU - Следователи завершили расследование уголовного дела в отношении экс-депутата Красносельского района Москвы Ильи Яшина (признан в РФ иноагентом), обвиняемого в распространении дезинформации о деятельности ВС РФ, сообщается во вторник в телеграм-канале Следственного комитета РФ (СКР).

"Завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего депутата совета депутатов МО "Красносельский" Москвы Ильи Яшина. Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с обвинительным заключением направлено для решения вопроса о передаче в суд", - говорится в сообщении.

По версии СКР, в апреле 2022 года Яшин в ходе прямого эфира на своем YouTube-канале "распространил заведомо ложные сведения о совершении Вооруженными силами РФ убийств мирных жителей в городе Буче".

"Вместе с тем Яшину было достоверно известно, что опубликованные киевским режимом фотографии и видеоматериалы, якобы свидетельствующие о противоправных действиях российских военнослужащих в городе Буче Киевской области, являются провокацией", - говорится в сообщении.

Яшина задержали 12 июля, ему было предъявлено обвинение по п. "д" ч. 2 ст. 207.3 УК (распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил РФ). Наказание по данной статье предусматривает до 10 лет лишения свободы. Суд отправил оппозиционера под арест в СИЗО.

Яшин вину не признает и считает уголовное преследование политически мотивированным.

22 июля Минюст РФ внес Яшина в реестр физических лиц-иностранных агентов.