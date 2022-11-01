Добровольцы смогут подать заявление в военкоматы через Госуслуги

Москва. 1 ноября. INTERFAX.RU - Граждане смогут подавать через Единый портал госуслуг заявления на вступление в добровольческие отряды, а также документы на компенсацию и отсрочку от призыва, сообщил замначальника главного организационно-мобилизационного управления (ГОМУ) Генштаба ВС РФ Сергей Побирохин.

"Это позволит в ходе проведения частичной мобилизации реализовать сервис на едином портале государственных услуг и муниципальных услуг, предоставляющий возможность гражданам дистанционно подавать заявления о добровольном призыве по мобилизации или поступлении на службу в добровольческие отряды", - сказал Побирохин на "круглом столе" в Совете Федерации.

"Министерством обороны, учитывая актуальность данного вопроса, прорабатывается возможность предоставления гражданам через единый портал госуслуг следующих услуг сервиса: подача документов для постановки на воинский учет, отправки документов на образование, отсрочки от призыва, назначение пенсий, компенсаций и пособий, комплексные услуги по выдаче справок", - сказал замначальника ГОМУ Генштаба.

По его словам, с момента запуска сервиса в военные комиссариаты поступило более 75 тыс. заявлений от желающих добровольно участвовать в военной операции на Украине.