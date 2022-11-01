Поиск
Реклама20idei.ru
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 00:06

Добровольцы смогут подать заявление в военкоматы через Госуслуги

Москва. 1 ноября. INTERFAX.RU - Граждане смогут подавать через Единый портал госуслуг заявления на вступление в добровольческие отряды, а также документы на компенсацию и отсрочку от призыва, сообщил замначальника главного организационно-мобилизационного управления (ГОМУ) Генштаба ВС РФ Сергей Побирохин.

В РоссииМинобороны РФ объявило о завершении призыва из запаса в рамках частичной мобилизацииМинобороны РФ объявило о завершении призыва из запаса в рамках частичной мобилизацииЧитать подробнее

"Это позволит в ходе проведения частичной мобилизации реализовать сервис на едином портале государственных услуг и муниципальных услуг, предоставляющий возможность гражданам дистанционно подавать заявления о добровольном призыве по мобилизации или поступлении на службу в добровольческие отряды", - сказал Побирохин на "круглом столе" в Совете Федерации.

"Министерством обороны, учитывая актуальность данного вопроса, прорабатывается возможность предоставления гражданам через единый портал госуслуг следующих услуг сервиса: подача документов для постановки на воинский учет, отправки документов на образование, отсрочки от призыва, назначение пенсий, компенсаций и пособий, комплексные услуги по выдаче справок", - сказал замначальника ГОМУ Генштаба.

По его словам, с момента запуска сервиса в военные комиссариаты поступило более 75 тыс. заявлений от желающих добровольно участвовать в военной операции на Украине.

Минобороны РФ Госуслуги
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Все авиакомпании России перешли на отечественные системы бронирования

Суд оштрафовал Wikimedia Foundation на 2 млн рублей за отказ удалить фейки об СВО

Суд оштрафовал Wikimedia Foundation на 2 млн рублей за отказ удалить фейки об СВО

Маск, купивший "Твиттер", вошел в топ-10 самых упоминаемых в СМИ персон по результатам октября

Дело Яшина о фейках об армии направлено прокурору для передачи в суд

Доходы мобилизованных россиян не будут учитывать при назначении соцвыплат их семьям

Херсонскую область с начала эвакуации покинули 80 тыс. жителей

Уголовное наказание за уклонение от мобилизации введут только для получивших повестку

Уголовное наказание за уклонение от мобилизации введут только для получивших повестку

Запрет на полеты в 11 аэропортов юга России продлен до 9 ноября

Что случилось этой ночью: вторник, 1 ноября

Пандемия коронавируса

Эксперт Минздрава сообщил о стабилизации ситуации по COVID-19 в РФ

Эксперт Минздрава сообщил о стабилизации ситуации по COVID-19 в РФ
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });