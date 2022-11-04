Президент РФ подписал закон о создании добровольческих формирований

Москва. 4 ноября. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин подписал закон, прописывающий статус добровольцев, их права, порядок выплат денежного содержания и другие вопросы.

Соответствующая информация размещена в пятницу на портале правовой информации.

Согласно поправкам, добровольческие формирования могут создаваться министерством обороны РФ по решению президента РФ.

Предлагаемые изменения определяют порядок создания добровольческих формирований, "содействующих выполнению задач, возложенных на Вооруженные силы РФ, в период мобилизации, действия военного положения, в военное время, при возникновении вооруженных конфликтов, при проведении контртеррористических операций, а также при использовании вооруженных сил РФ за пределами РФ".

Согласно проекту закона, численность добровольческих формирований, их организация, районы их действия, стоящие перед ними задачи, и срок использования добровольческих формирований или иные вопросы определяются министерством обороны РФ.

В состав добровольческих формирований входят граждане РФ, добровольно поступившие в добровольческие формирования, а также могут входить военнослужащие, направленные в них министерством обороны РФ.

Гражданин РФ может стать добровольцем путём заключения контракта. На добровольцев будет распространяться статус военнослужащих по контракту.-

В случае гибели добровольца членам семьи погибшего выплачивается в равных долях единовременное пособие в размере 3 млн рублей, предусматривают поправки.

При увольнении с военной службы в связи с признанием негодным к военной службе, вследствие военной травмы или при прекращении контракта пребывания в добровольческом формировании в связи с признанием негодным вследствие увечья или заболевания, или отчислении с военных сборов в связи с признанием его негодным добровольцу выплачиваются единовременное пособие.

Оно составит 2 млн рублей - военнослужащему проходящему военную службу по контракту, добровольцу; и 1 млн рублей - военнослужащему, проходящему военную службу по призыву, гражданину, призванному на военные сборы.