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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:01

Президент РФ подписал закон о создании добровольческих формирований

Москва. 4 ноября. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин подписал закон, прописывающий статус добровольцев, их права, порядок выплат денежного содержания и другие вопросы.

Соответствующая информация размещена в пятницу на портале правовой информации.

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Согласно поправкам, добровольческие формирования могут создаваться министерством обороны РФ по решению президента РФ.

Предлагаемые изменения определяют порядок создания добровольческих формирований, "содействующих выполнению задач, возложенных на Вооруженные силы РФ, в период мобилизации, действия военного положения, в военное время, при возникновении вооруженных конфликтов, при проведении контртеррористических операций, а также при использовании вооруженных сил РФ за пределами РФ".

Согласно проекту закона, численность добровольческих формирований, их организация, районы их действия, стоящие перед ними задачи, и срок использования добровольческих формирований или иные вопросы определяются министерством обороны РФ.

В состав добровольческих формирований входят граждане РФ, добровольно поступившие в добровольческие формирования, а также могут входить военнослужащие, направленные в них министерством обороны РФ.

Гражданин РФ может стать добровольцем путём заключения контракта. На добровольцев будет распространяться статус военнослужащих по контракту.-

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В случае гибели добровольца членам семьи погибшего выплачивается в равных долях единовременное пособие в размере 3 млн рублей, предусматривают поправки.

При увольнении с военной службы в связи с признанием негодным к военной службе, вследствие военной травмы или при прекращении контракта пребывания в добровольческом формировании в связи с признанием негодным вследствие увечья или заболевания, или отчислении с военных сборов в связи с признанием его негодным добровольцу выплачиваются единовременное пособие.

Оно составит 2 млн рублей - военнослужащему проходящему военную службу по контракту, добровольцу; и 1 млн рублей - военнослужащему, проходящему военную службу по призыву, гражданину, призванному на военные сборы.

Владимир Путин
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