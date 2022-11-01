Российские туристы намерены на праздники посетить Турцию, ОАЭ и Египет

Москва. 1 ноября. INTERFAX.RU - Россияне предпочитают совмещать день Народного единства 4 ноября и следующие за ним выходные с отпуском на неделю и более, и в этот период они стараются отправиться в теплые страны - Турцию, ОАЭ и Египет, сообщили "Интерфаксу" опрошенные туроператоры.

"В число самых популярных направлений на ноябрьские праздники вошли Турция - 39%, Египет - 21%, Россия - 20%, ОАЭ - 10% и Абхазия - 6%. В основном туристы предпочитают продлить праздничные выходные до полноценного недельного отдыха", - рассказали в пресс-службе туроператора "Интурист".

Турция, Египет, ОАЭ и Россия на ноябрьские праздники пользуются спросом у многих туроператоров. Помимо этого, например, у клиентов Сoral Travel популярны такие дальнемагистральные направления как Мальдивы и Гоа, у FUN&SUN - Таиланд, Вьетнам и Шри-Ланка.

Как отметили в TEZ Tour, в 2022 году на период ноябрьских выходных приходятся также школьные каникулы, поэтому россияне активно и заблаговременно бронировали отдых на эти даты, и свободных мест как на рейсах, так и в популярных отелях не так много.

По словам туроператоров, российские регионы пользуются не меньшим спросом, чем зарубежные направления, поскольку компании предлагают различные культурно-познавательные программы в разные уголки страны, куда можно либо самостоятельно добраться на автомобиле, либо приобрести недорогие авиабилеты.

Среди наиболее популярных направлений в России, по данным "Интуриста", - Сочи, Москва, Санкт-Петербург, Дагестан и санатории Кавминвод. "По Москве и Санкт-Петербургу выросла популярность насыщенных экскурсионных туров с обзорными экскурсиями и посещением основных достопримечательностей двух столиц", - добавили в компании.

У туроператора FUN&SUN к ноябрьским праздникам оживились продажи туров в Сочи, Анапу, Кавминводы, Казань и Калининград.