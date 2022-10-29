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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:41

В Лондоне отвергают заявления о причастности к событиям в Крыму и на "Северных потоках"

Москва. 29 октября. INTERFAX.RU - В министерстве обороны Великобритании в субботу отвергли российские заявления о причастности Лондона к недавним событиям в Крыму и на газопроводах "Северный поток".

"Обвинения России, касающиеся "британской роли" в случаях с Крымом и "Северными потоками", не соответствуют действительности" и "являются измышлениями", - говорится в заявлении британского оборонного ведомства.

Ранее в министерстве обороны РФ сообщили, что предпринятую на рассвете в субботу атаку на корабли Черноморского флота с участием беспилотников готовили в Николаевской области Украины с привлечением британских специалистов.

"Подготовка данного террористического акта и обучение военнослужащих украинского 73-го специального центра морских операций осуществлялись под руководством находящихся в городе Очаков Николаевской области Украины британских специалистов", - проинформировали в министерстве.

"По имеющейся информации, представители данного подразделения ВМС Великобритании принимали участие в планировании, обеспечении и реализации террористического акта в Балтийском море 26 сентября сего года по подрыву газопроводов "Северный поток-1" и "Северный поток-2", - отметили в ведомстве.

Великобритания
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