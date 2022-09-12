ФСБ объявила о предотвращении терактов против чиновников в Крыму и Херсонской области

Москва. 12 сентября. INTERFAX.RU - Сотрудники ФСБ в ходе оперативной игры пресекли попытку Службы безопасности Украины провести теракты против должностных лиц военно-гражданской администрации Херсонской области и членов правительства Крыма. Об этом сообщил Центр общественных связей ФСБ.

Контрразведка выявила сотрудника СБУ, который руководил "деятельностью завербованных им источников из числа националистов".

"Получены исчерпывающие сведения в отношении проводимых иностранной спецслужбой операций, установлены и задержаны непосредственные исполнители и их пособники, изъяты средства совершения преступлений, а также определены каналы агентурной связи и способы финансирования", - говорится в сообщении.

Другие подробности не раскрыты.