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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 20:22

ФСБ объявила о предотвращении терактов против чиновников в Крыму и Херсонской области

Москва. 12 сентября. INTERFAX.RU - Сотрудники ФСБ в ходе оперативной игры пресекли попытку Службы безопасности Украины провести теракты против должностных лиц военно-гражданской администрации Херсонской области и членов правительства Крыма. Об этом сообщил Центр общественных связей ФСБ.

Контрразведка выявила сотрудника СБУ, который руководил "деятельностью завербованных им источников из числа националистов".

"Получены исчерпывающие сведения в отношении проводимых иностранной спецслужбой операций, установлены и задержаны непосредственные исполнители и их пособники, изъяты средства совершения преступлений, а также определены каналы агентурной связи и способы финансирования", - говорится в сообщении.

Другие подробности не раскрыты.

ФСБ Крым Херсонская область СБУ Украина
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